Yann Sommer ist nicht mehr die Nummer 1 der Schweizer Nationalmannschaft. KEYSTONE

Wachablösung nach 94 Länderspielen als Nummer 1: Gregor Kobel ersetzt Yann Sommer im Tor der Nationalmannschaft. Ein Rückblick auf die besten Momente der Goalie-Legende im Schweizer Trikot.

tbz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 10 Jahre lang hütete er das Tor der Schweizer Nationalmannschaft, nun ist Yann Sommer nicht mehr die Nummer 1.

blue Sport blickt zurück auf die besten Momente der Goalie-Legende im Nati-Dress. Mehr anzeigen

Die legendäre Parade gegen Mbappé

Wie könnte man es jemals vergessen: An der EM 2021 hält Yann Sommer den entscheidenden Penalty von Frankreich-Superstar Kylian Mbappé und sichert der Schweiz den Einzug ins Viertelfinale.

Sommer traut sich nach dem gehaltenen Penalty zuerst gar nicht zu jubeln, da er sofort schaltet und noch auf den VAR-Check des Schiedsrichters wartet. Einen Fehler hat die Schweizer Nati-Legende natürlich nicht gemacht. Die Parade zählt, die Schweiz steht im Viertelfinale.

Yann Sommers legendärer Penalty-Save gegen Mbappé An der EM 2021 hält Yann Sommer den entscheidenden Penalty von Frankreich-Superstar Kylian Mbappé und sichert der Schweiz den Einzug ins Viertelfinale. 15.08.2024

Der zweifache Ramos

Mit einer sagenhaften Quote von 32 zu 3 versenkten Elfmetern gehörte Sergio Ramos bis ins Jahr 2020 zu den sichersten Penaltyschützen der Welt.

Dann, im Alter von 34 Jahren, fand der Spanier an einem kühlen Novemberabend in Basel seinen Meister. Im Nations-League-Duell mit der Schweiz scheiterte die Real-Legende nicht nur einmal am Schweizer Penaltykiller Yann Sommer, sondern gleich zweimal.

Die Videos des zweifachen Ramos gingen um die Welt. Insbesondere sein «lässiger» zweiter Versuch bringt Schweizer Nati-Fans noch heute zum Schmunzeln.

Der doppelte Jorginho

Nicht lange nach Ramos musste sich auch Italiens Penalty-Garant Jorginho den Künsten Sommers geschlagen geben. Während der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Katar im Jahr 2021 trat der Italiener zweimal vom Punkt aus gegen den Schweizer an – und scheiterte zweimal kläglich.

Jorginho ist bei Elfmetern für seinen Hüpfer kurz vor dem Ballkontakt bekannt. Sommer hatte sich selbstverständlich bestens darauf vorbereitet und liess den Italiener mit einer gekonnten Finte glauben, nach rechts unten zu tauchen. Jorginho fiel prompt darauf herein und schob die Kugel locker auf die andere Seite – direkt in die Hände des Nati-Goalies.

Nur zwei Monate später standen sich die beiden im Quali-Rückspiel erneut aus elf Metern gegenüber. Dieses Mal stand für Jorginho mit der direkten WM-Quali offenbar zu viel auf dem Spiel.

Sommer wäre zwar erneut in der richtigen Ecke gewesen, musste aber beim doch eher schauderhaften Penalty des Italieners gar nicht erst eingreifen.

Die Schweiz qualifizierte sich daraufhin als Gruppensiegerin für die Weltmeisterschaft. Italien musste in die Playoffs, scheiterte dort an Nordmazedonien und verpasste schlussendlich die Teilnahme an der WM 2022.

Mehr aus dem Ressort

Gregor Kobel: Vom Züri-Knirps zum BVB-Riesen Dortmunds Torhüter Gregor Kobel erreicht mit dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid einen Karrierehöhepunkt. Mit blue Sport spricht der 26-Jährige über seinen Werdegang und seine Ziele. Auch Weggefährten und Ex-Trainer kommen zu Wort. 23.05.2024

Zapped: Canepas Ententanz und die dümmste Frage der olympischen Spiele Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport. 08.08.2024