Na, kennst du ihn? Dieser junge Schweizer hat kürzlich gegen die Bayern in der Bundesliga debütiert. IMAGO/Steinsiek.ch

Kobel, Xhaka oder Embolo kennen wir alle. Es gibt aber unzählige Schweizer Fussballer, die ihr Geld ebenfalls im Ausland verdienen, aber kaum im Fokus stehen. Vorhang auf für eine fussballerische Weltreise.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Viele Schweizer Fussballer verdienen ihr Geld im Ausland. Während weit bekannt ist, wo unsere Nati-Stars spielen, gibt es viele weitere Spieler, die in weniger bekannten Ligen spielen.

Ob China, Indonesien oder Brasilien – praktisch auf der ganzen Welt sind die Schweizer Fussball-Söldner zu finden.

Einige junge Schweizer sind aber auch in Deutschland engagiert, aber noch nicht so sehr im medialen Fokus. Sie könnten in Zukunft sogar in der Nati eine wichtige Rolle spielen. Mehr anzeigen

Maren Haile-Selassie

Klub: Chicago Fire

Position: Linkes Mittelfeld

Alter: 25

Marktwert: 1,8 Millionen Euro

Klubs in der Schweiz: FC Zürich, Rapperswil, Xamax, Wil, Lugano

Maren Haile-Selassie hat sich bei Chicago einen Stammplatz erobert. IMAGO/USA TODAY Network

Xherdan Shaqiri wechselte von Chicago zurück in die Schweiz zum FC Basel. Doch bei den Fire spielen noch immer zwei Schweizer. Maren Haile-Selassie erzielte in der laufenden MLS-Saison in 22 Spielen fünf Tore. Ausgeliehen ist zudem Lugano-Rechtsverteidiger Allan Arigoni. Auch er ist Stammspieler, wird Ende Jahr aber voraussichtlich ins Tessin zurückkehren.

Maxime Dominguez

Klub: Vasco da Gama (Brasilien)

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 28

Marktwert: 1,5 Millionen Euro

Klubs in der Schweiz: Servette, FC Zürich, Lausanne-Sport, Xamax

Maxime Dominguez im Trikot von Gil Vicente im August 2024.

2021 wechselte Dominguez von Xamax nach Polen und von dort im Sommer 2023 weiter nach Portugal zu Gil Vicente. Dort kam er in 33 Ligaspielen auf 10 Skorerpunkte. Das war es Vasco da Gama – einem Klub aus Rio de Janeiro – Wert, zwei Millionen Euro für den Schweizer Mittelfeldspieler zu überweisen.

Bruno Ogbus

Klub: SC Freiburg

Position: Innenverteidiger

Alter: 18

Marktwert: 150'000 Euro

Klubs in der Schweiz: Grasshoppers (Jugend)

Bruno Ogbus im Zweikampf gegen Bayerns Kingsley Coman. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Im Januar 2022 wechselte Bruno Ogbus als 16-Jähriger von der U18 von GC in die U17 des SC Freiburg. Beim SCF marschierte er durch die Jugend-Abteilungen und wurde in diesem Sommer in die erste Mannschaft befördert. Im DFB-Pokal durfte er 70 Minuten gegen Osnabrück ran und lieferte einen Assist. Und auch in der Bundesliga kam Ogbus in den bisherigen Spielen gegen Bayern München und den VfB Stuttgart bereits zu zwei Teileinsätzen.

Nassim Ben Khalifa

Klub: Avispa Fukuoka (Japan)

Position: Stürmer

Alter: 32

Marktwert: 300'000 Euro

Klubs in der Schweiz: Grasshoppers, Lausanne-Sport, St.Gallen

Nassim Ben Khalifa im März 2023. IMAGO/AFLOSPORT

Der U17-Weltmeister hat eine bewegende Karriere hinter sich. Ben Khalifa spielte im Ausland in der Bundesliga, in der Türkei, in Belgien und seit 2022 in Japan. Seit Januar 2024 steht der vierfache Schweizer Nationalspieler bei Avispa Fukuoka unter Vertrag, machte dort aber kein einziges Spiel.

Franck Surdez

Klub: KAA Gent (Belgien)

Position: Linksaussen

Alter: 22

Marktwert: 1,3 Mio. Euro

Klubs in der Schweiz: Xamax

Franck Surdez hat einen guten Saisonstart hingelegt. IMAGO/Belga

Im Januar 2024 wechselte Surdez von Xamax aus der Challenge League nach Belgien zu KAA Gent. Dort kam er in der abgelaufenen Rückrunde immerhin zu einigen Teileinsätzen, bevor er mit einer Verletzung ausfiel. Doch der Start in die neue Saison gelang Surdez vorzüglich. In fünf Ligaspielen hat er bereits drei Assists gesammelt. Er liegt damit an der Spitze der Scorerwertung seines Teams.

Cephas Malele

Klub: SH Shenhua (China)

Position: Mittelstürmer

Alter: 30

Marktwert: 1,2 Mio. Euro

Klubs in der Schweiz: FC Zürich U21

Cephas Malele kommt in China regelmässig zum Jubeln. IMAGO/VCG

Der gebürtige Angolaner lernte das Fussballspielen beim FC Zürich. Doch bevor er sein Profi-Debüt gab, zog es Malele ins Ausland. Dort wechselte er öfters den Verein, als andere ihre Unterhosen. Der heute 30-Jährige spielte für 12 verschiedene Klubs, seit März 2023 ist er in China bei SH Shenhua und scheint dort am richtigen Ort zu sein. In der laufenden Saison traf er in der chinesischen Super League in 21 Spielen 15 Mal.

Aaron Keller

Klub: SSV Ulm (2. Bundesliga)

Position: Linksaussen

Alter: 20

Marktwert: 800'000 Euro

Klubs in der Schweiz: keine

Aaron Keller spielte sich bei Ulm in den Fokus der U21-Nati. IMAGO/IPA Photo

Geboren wurde Aaron Keller im zürcherischen Kilchberg, doch mit dem Fussball begann er in Hongkong. 2017, mit 13 Jahren, wechselte Keller dann nach Deutschland, 2018 kam er in die Jugend von Unterhaching. Dort schaffte es Keller schon 2021 mit 17 Jahren ins Kader der Profis. Letzte Saison folgte dann er Durchbruch. In 37 Drittliga-Spielen erzielte Keller neun Tore und gab vier Assists. Im März 2024 debütierte er zudem für die U21-Nati und traf nach seiner Einwechslung gleich zum 3:0 gegen Albanien. In der aktuellen Saison wurde Keller nach Ulm in die 2. Bundesliga verliehen.

Gabriel Bares

Klub: Montpellier

Position: Defensives Mittelfeld

Alter: 24

Marktwert: 400'000 Euro

Klubs in der Schweiz: Lausanne-Sport, FC Thun

Gabriel Bares steht im Kader von Montpellier, spielt aber kaum. IMAGO/PanoramiC

Im Sommer 2023 wechselte Bares von Thun nach Frankreich zu Montpellier. Von dort wurde der defensive Mittelfeldspieler umgehend in die Ligue 2 verliehen, wo er Spielpraxis sammeln konnte. In dieser Saison gehört Bares zum Kader von Montpellier, durfte bisher aber nur sechs Minuten ran – dies bei der 0:6-Klatsche gegen PSG.

Andrin Hunziker

Klub: Karlsruher SC

Position: Mittelstürmer

Alter: 21

Marktwert: 400'000 Euro

Klubs in der Schweiz: Basel, Aarau

Andrin Hunziker zeigt sich beim KSC bisher kaltblütig. IMAGO/DeFodi

Die letzte Saison bei Basel verpasste Hunziker mit einem Kreuzbandriss praktisch komplett. Dennoch wagte der Stürmer den (leihweisen) Sprung ins Ausland. Beim KSC in der 2. Bundesliga hat Hunziker bisher voll eingeschlagen. In allen vier Spielen wurde er als Joker eingesetzt und kommt bisher nur auf 92 Einsatzminuten – seine Bilanz von zwei Toren und einem Assist ist dafür überragend. Wenn Hunziker so weitermacht, dürfte er wohl bald zur Stammkraft avancieren.

Léo Lacroix

Klub: Al-Jabalain FC (2. Saudi-Arabische Liga)

Position: Innenverteidiger

Alter: 32

Marktwert: 350'000 Euro

Klubs in der Schweiz: Sion, Basel

Léo Lacroix (hier für Craiova im Einsatz) hat es nach Saudi-Arabien verschlagen. IMAGO/NurPhoto

Léo Lacroix hat ein Länderspiel für die Schweiz absolviert. Der heute 32-Jährige spielte unter anderem in Frankreich für Saint-Etienne und in Deutschland für den HSV. Doch der Innenverteidiger verschwand zunehmend von der Fussball-Landkarte, spielte von 2021 bis 2023 in Australien und das letzte Jahr bei Craiova in Rumänien, wo er mit seinem Team abstieg. Nun hat er bei AL-Jabalain in der zweiten saudi-arabischen Liga unterschrieben.

Karim Rossi, Persis Solo (Indonesien)

Klub: Persis (Indonesien)

Position: Mittelstürmer

Alter: 30

Marktwert: 300'000 Euro

Klubs in der Schweiz: Lugano, Schaffhausen, Chiasso

Karim Rossi im Dezember 2021 in Luxemburg im Einsatz.

Einst bei GC ausgebildet, folgte für Karim Rossi eine fussballerische Weltreise: England, Belgien, Italien, Niederlande, Schweden, Bulgarien, Luxemburg, Indonesien, Zypern heissen die Länder. In diesem Sommer wechselte Rossi wieder nach Indonesien und spielt dort bei Persis.

Weitere Schweizer im Ausland Isaac Schmidt, Leeds United

Petar Pusic, NK Osijek (Kroatien)

Michael Frey, Queen Park Rangers (2. englische Liga)

Jan Elvedi, Kaiserslautern

Adrian Gantenbein, Schalke

Nicolas Bürgy, Viborg FF (Dänemark)

Marco Burch, Legia Warschau

Filip Stojilkovic, SV Darmstadt 98

Bryan Okoh, RB Salzburg

Jasper van der Werff, FC Universitatea Cluj (Rumänien)

Natan Girma, AC Reggiana 1919 (Serie B, Italien)

Christopher Lungoyi, Gaziantep (Türkei)

Benjamin Sigrist, FC Rapid 1923 (Rumänien)

Quentin Maqueiras, Puskás Akadémia FC (Ungarn)

Theo Golliard, Helmond Sport (2. niederländische Liga)

Leny Meyer, VfB Stuttgart II

Winsley Boteli, Mönchengladbach II

Leo Seydoux, FC Dordrecht (2. niederländische Liga)

Alessio Besio, SC Freiburg II

Francesco Ruberto, FC Vizela (2. portugiesische Liga)

Roberto Alves, Radomiak Radom (Polen)

Kemal Ademi, NK Osijek (Kroatien)

Adler, Slovan Bratislava (Slowakei)

Nicholas Ammeter, Las Vegas Lights FC (2. US-Liga)

Liridon Mulaj, VfL Osnabrück (3. Bundesliga)

Loris Mettler, Sandefjord Fotball (Norwegen)

Ryan Fosso, Fortuna Sittard (Niederlande)

Joao Oliveira, Arka Gdynia (2. polnische Liga)

Dimitri Oberlin, Sepsi OSK Sf. Gheorghe (Rumänien)

Bastien Conus, VfL Osnabrück (3. Bundesliga)

Louis Lurvink, FK Pardubice (Tschechien)

Johan Manzambi, SC Freiburg

Ming Yang-Yang, Nantong Zhiyun (China)

Ruben del Campo, Atlético Ottawa (Kanada)

Filip Frei, Radnicki Nis (Serbien)

Lucas Blondel (Boca Juniors) Mehr anzeigen

Videos aus dem Ressort

Das sind die bisher heissesten Sommer-Tansfers blue Sport hält dich auf dem Laufenden und präsentiert dir die heissesten Transfers im internationalen Fussball. 07.06.2024