Alisha Lehmann hat bei Aston Villa noch einen Vertrag bis 2026. IMAGO/Pro Sports Images

Alisha Lehmann ist seit 2021 beim englischen Klub Aston Villa unter Vertrag. Folgt im Sommer ein neues Abenteuer?

lih Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alisha Lehmann hat das Interesse von drei mexikanischen Klubs geweckt.

Gemäss Transfer-Journalist Fernando Esquivel hätten drei Klubs Verhandlungen mit der 25-Jährigen aufgenommen.

Alisha Lehmann spielt seit sechs Jahren in England Fussball. Ehe sie bei ihrem jetzigen Arbeitgeber Aston Villa unterschrieb, schnürte die 25-Jährige für West Ham und Everton die Schuhe.

Die Türe zu einem weiteren Ausland-Abenteuer steht für Lehmann derweil offen: Wie Transfer-Journalist Fernando Esquivel berichtet, sind drei Klubs aus Mexiko an der schnellen Offensivspielerin interessiert.

Die Klubs Querétaro, León und Club América aus der Liga MX hätten Verhandlungen mit Lehmann aufgenommen. Beste Chancen habe América. Der Klub sicherte sich 2023 die Meisterschaft. In Mexio soll Lehmann wieder eine Schlüsselrolle einnehmen.

Obwohl sie bei Aston Villa nicht mehr zum gesetzten Stamm gehört, verbindet sie privates mit England. Im Januar gaben die Schweizerin und der brasilianische Fussballer Douglas Luiz (Aston Villa) ihr Liebescomeback.

Gemäss Esquivel wird sich in den kommenden Wochen zeigen, welche Züge die Verhandlungen zwischen den mexikanischen Klubs und Lehmann annehmen werden.

In der Women's Super League in England sind 19 Spiele gespielt. Aston Villa liegt mit 20 Punkten auf Rang sieben von insgesamt 13 Teams. Am kommenden Sonntag trifft Lehmann mit Villa auf ihren ehemaligen Arbeitgeber West Ham.