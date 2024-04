Nach einer Pause sind Alisha Lehmann und Douglas Luiz seit 2023 wieder ein Paar. Bild: https://www.instagram.com/alishalehmann7/

Dank der Beziehung mit Alisha Lehmann habe er besser Englisch lernen müssen, erzählt Douglas Luiz der «Daily Mail». «Wir können uns ja nicht streiten, wenn ich die Sprache nicht kann», sagt der Fussball-Star.

Redaktion blue Sport Michael Wegmann

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Alisha Lehmann und Douglas Luiz spielen beide in der Premier League für Aston Villa und sind nach ihrem Liebescomeback im Januar wieder zusammen.

Jetzt spricht Douglas Luiz in einem Interview mit «Daily Mail» über Details ihrer Beziehung und verrät eine eiserne Hausregel: In den eigenen vier Wänden wird nicht über Fussball geredet. Mehr anzeigen

In einem Interview mit «Daily Mail» plaudert der brasilianische Fussball-Star aus dem Nähkästchen und verrät vom Zusammenleben mit unserer Nati-Stürmerin und Social-Media-Star mit fast 17 Mio. Follower auf Instagram.

«Die Leute sagen immer, dass wir ein Promi-Paar sind, aber wir sind ganz normal», erzählt Douglas Luiz, der Star von Aston Villa. «Wir gehen essen. Gehen zum Bowling oder einkaufen.» Er sei zwar eher der Typ Hausmann, so Luiz weiter, aber natürlich möchte er soziale Dinge mit Alisha erleben.

In England ist das im Gegensatz zu seinem Heimatland möglich. «Ich war neulich im Supermarkt, ohne Cap oder sowas. Ich will einfach mein Leben leben. Wenn dann jemand ein Foto mit uns will, ist das okay. Hier in England ist alles ruhig. Wenn ich in Brasilien einkaufen gehe, ist das verrückt, fast unmöglich. Wir führen hier ein schönes Leben.»

Thema Fussball ist tabu

Ein schönes Leben mit einer überraschenden Hausregel für zwei Fussballprofis: In den eigenen vier Wänden ist das Thema Fussball tabu. Nach einer Beziehungspause sind die beiden seit 2023 wieder zusammen. Douglas Luiz verrät weiter, dass dank der Beziehung mit der Schweizerin – in der 346-Seelen-Gemeinde Tägertschi bei Münsingen BE geboren – sein Englisch viel besser geworden sei. Er sagt: «Wir müssen zusammen englisch reden. Wir können uns ja nicht streiten, wenn ich die Sprache nicht kann. Wenn wir uns jetzt streiten, können wir das sofort lösen.»

Davor habe er alles mit seinem Handy von Portugiesisch auf Englisch übersetzen müssen, so Luiz weiter. «Das musste sich ändern. Sie spricht fünf Sprachen. Ich kann jetzt drei: Portugiesisch, Englisch und Spanisch. Nicht schlecht dafür, dass ich nicht mal die Schule abgeschlossen habe.»