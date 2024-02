Eine Haarklinik in der Türkei wirbt mit Nati-Trainer Yakin 06.02.2024

Murat Yakin ist auf Social Media in einer Haarklinik in der Türkei zu sehen. Er sei weder als Kunde da gewesen, noch mache er Werbung für das Unternehmen, sagt der Nati-Trainer zu blue Sport.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Auf Social Media kursiert ein Video von Nati-Trainer Murat Yakin, wie er in einer Haarklinik in der Türkei posiert.

Ist Yakin Werbebotschafter für eine Haarklinik? «Nein», sagt er zu blue Sport, «das ist ein Bekannter eines Kollegen, den wir spontan besucht haben.»

Seine Haare machen Yakin keine Sorgen. Er beschäftigt sich derzeit eher mit der Suche nach seinem neuen Nati-Assistenztrainer. Mehr anzeigen

Auf Social Media kursiert ein Video von Murat Yakin, wie er sich eine Klinik für Haartransplantationen in der Türkei zeigen lässt, am Ende des kurzen Clips posiert er mit dem Inhaber für Fotos. In der Hand ein «Anti Hair Loss»-Köfferchen.

Macht Yakin Werbung für eine Haarklinik in der Türkei? Der Nati-Trainer lacht, als blue Sport ihn mit der Instagram-Story konfrontiert, und sagt: «Das ist ein Bekannter eines Kollegen, der dieses Unternehmen führt. Wir waren in der Nähe und haben ihn spontan besucht, da hat er ein paar Fotos gemacht.»

Im Gegensatz zu einigen seiner Kollegen, leide er nicht an Haarausfall, so der Nati-Trainer, «was den Haarwuchs betrifft, haben wir Yakins gute Gene.»

Ein wenig haarig scheint sich auch die Suche nach seinem neuen Assistenztrainer in der Nationalmannschaft zu gestalten. Zumindest dauert sie länger als erst angenommen. Anfang Januar vermeldete blue Sport, dass der deutsche WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose, FCB-Assistenztrainer Davide Callà und der ehemalige Nati-Stürmer Léonard Thurre zum engen Kandidatenkreis gehören würden.

FCB-Assi Callà heisser Anwärter für die Nati

Klose (will Cheftrainer sein) und Thurre sind laut Informationen von blue Sport mittlerweile von der Liste. Nicht aber Callà (39). Der ehemalige Offensivspieler – er spielte 2014 auch unter Yakin beim FCB – gilt noch immer als heisser Anwärter auf den Posten als Nati-Assistent. Er ist aber nicht der einzige auf der Liste.

Spätestens Mitte März sollte der Nachfolger von Vincent Cavin fix sein. Dann steht der nächste Nati-Zusammenzug mit den Testspielen in Dänemark (23. März) und Irland (26. März) auf dem Programm.