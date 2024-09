Raffaella Fico erobert in ihrer Rolle als Showgirl die Herzen der Fans. Imago

Erst scheitert der Wechsel Mario Balotellis zum indischen Erstligisten Kerala Blasters und dann kommt auch noch Showgirl Raffaella Fico ums Eck und kritisiert ihren Ex, weil er sich zu wenig um die gemeinsame Tochter kümmert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mario Balotelli war einst eine ganz grosse Figur im internationalen Fussball. Unvergessen sein Tor und der darauffolgende Jubel im EM-Halbfinal 2012.

Inzwischen gehört der 34-Jährige mit der prall gefüllten Skandalakte längst nicht mehr zur Crème de la Crème des internationalen Fussballs.

Erst vor wenigen Tagen scheiterte ein Wechsel des einstigen Sion-Stars nach Indien.

Und nun packt auch noch seine Ex-Freundin Raffaella Fico, mit der er eine gemeinsame Tochter hat, ein paar Anekdoten aus.

Vor allem aber wünscht sich das 36-jährige Showgirl, dass sich Balotelli etwas mehr um die neunjährige Pia kümmern würde. Mehr anzeigen

Mario Balotelli war einst eine grosse Figur im Fussball-Geschäft, unvergessen sein Torjubel im EM-Halbfinal 2012 nach seinem zweiten Treffer beim 2:1-Sieg gegen Deutschland. Balo reisst sich das Shirt vom Leib und präsentiert der ganzen Welt seinen gestählten Oberkörper. «Das war der schönste Abend meines Lebens», sagt der Italiener nach der Partie. Weniger schön ist dann der Abend drei Tage später, da setzt es im Final gegen Spanien eine 0:4-Klatsche ab.

Der legendäre Torjubel von Mario Balotelli im EM-Halbfinal 2012. Bild: Keystone

Dennoch ist die Welt begeistert von «Super Mario». Die «Sports Illustrated» bezeichnet ihn damals gar als «interessantesten Mann der Welt». Und ja, ein interessanter Mann ist und bleibt Balotelli bis heute. Bloss hat der Mann, der in seiner Blütezeit für Vereine wie die beiden Mailänder Klubs Inter und AC sowie die englischen Topvereine Liverpool und Manchester City spielte, längst seinen Glanz als Fussballer verloren.

Seine Skandalakte wurde von Jahr zu Jahr dicker, auch während seinem Engagement beim FC Sion (31. August 2022 bis 15. September 2023) hat er sich kaum einmal von seiner besten Seite gezeigt und vor allem mit einem ausgestreckten Mittelfinger und Mafia-Vorwürfen in Richtung der Liga für grosse Schlagzeilen gesorgt.

Vom Wallis aus wechselte er dann zurück in die Türkei, um sich Adana Demirspor anzuschliessen. In 16 Spielen erzielte er vergangene Saison sieben Tore und bereitete eines vor, den Grossteil der Meisterschaft verpasste er allerdings aufgrund einer Knie-OP. Seinen letzten Auftritt hatte er am 12. Mai, da kassierte er eine Rote Karte und verpasste die letzten beiden Meisterschaftsspiele gesperrt. Sein Vertrag wurde schliesslich nicht verlängert.

Auf der Suche nach einem neuen Klub wäre er beinahe in Indien fündig geworden. Der einstige Weltklasse-Stürmer war offenbar beim Erstligisten Kerala Blasters im Gespräch, zumindest wurde er gemäss einem Bericht der «Times of India» dort angeboten. Der Klub entschied sich jedoch gegen eine Verpflichtung des 34-Jährigen. Einerseits ging man trotz des Transferangebots nicht davon aus, dass ein Spieler vom Format Balotelli in die indische Liga wechseln würde, andererseits soll auch die dicke Skandalakte abschreckend gewirkt haben.

Ex-Freundin tadelt Balotelli

Nach dem geplatzten Wechsel streut nun auch noch Raffaella Fico Salz in die Wunden Balotellis. Die Ex-Freundin des Fussballstars, ihrerseits Showgirl, Model, Schauspielerin und Sängerin, spricht in der Sendung «La volta buona» von Caterina Balivo über ihre Beziehung zu Balotelli. «Er ist ein sehr tiefgründiger Junge, der sein ganzes Leben lang Probleme hatte. Situationen, die ihn manchmal als das erscheinen lassen, was er nicht ist.»

Einfach war es mit Balotelli als Freund nicht. Die 36-Jährige kommt auf ihre gemeinsame Tochter Pia zu sprechen und erinnert sich: «Wir haben versucht, ein Kind zu bekommen, es war kein Verkehrsunfall. Es war eine komplizierte Situation … Erst wollte er es, dann wollte er es nicht.» Das nahm bisweilen verrückte Züge an. Einst habe sie ihm in London einen Besuch abgestattet: «Ich ging zu ihm nach Hause, er war mit Freunden, seinem Bruder und seiner Mutter zusammen. Er öffnete die Tür nicht und rief die Polizei. Ich ging mit der Polizei und meinem kleinen Mädchen weg.»

Mario Balotelli mit Tochter Pia im Jahr 2019. Bild: Imago

Inzwischen ist Pia 9 Jahre alt und das Verhältnis zwischen Fico und Balotelli könnte durchaus schlechter sein. Fico sagt: «Die Beziehung ist friedlich und entspannt. Wir waren jung und haben beide viele Fehler gemacht. Nach ein paar Jahren sprachen wir miteinander, wir klärten alles und er entschuldigte sich. Heute wäre es wahrscheinlich nicht so gelaufen.» Und weiter: «Ich habe ihn geliebt, wie ich noch nie jemand anderen geliebt habe.»

Aus der Liebe wurde mit den Jahren eine Freundschaft. «Wir sprechen nicht über die Arbeit, aber wenn er mich um einen Rat bezüglich seiner Freundin bittet ... Mittlerweile ist es so, als wären wir Bruder und Schwester, wir haben alles hinter uns gelassen, wir sind darüber hinweg.»

Allerdings würde sie sich wünschen, dass Balotelli «als Vater etwas mehr Engagement» zeigen würde. «Nur ein bisschen mehr Beständigkeit; aber natürlich liebt er Pia über alles und das ist auch gegenseitig.»

Den Zeitpunkt für diese Aufforderung hätte Fico nicht besser wählen können. Balotelli steht nun ohne Verein da und hätte demnach gerade jede Menge Zeit für gemeinsame Unternehmungen mit seiner Tochter, die er bisweilen wohl etwas vernachlässigt hat.

