Extralob für Xhaka und Zakaria ++ Schär trifft sehenswert ++ Erlösung für Michi Frey

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Zakaria macht beim 3:2-Sieg gegen Nizza ein Riesenspiel und erzielt die Treffer zum 1:0 und 2:1. Sein erster Streich ist fantastisch! Aus grosser Distanz zieht Zakaria ab und trifft ins rechte Kreuz. Von der «L’Équipe» wird er ins Team der Runde gewählt und erhält die Note 9 von 10, da kann ihm keiner das Wasser reichen. Drei Tage nach dem Peinlich-Aus im Cup rettet Zakaria Coach Adi Hütter an dessen 54. Geburtstag möglicherweise auch den Job, denn zuletzt liess Monaco zu viele Punkte liegen.

Denis Zakaria schiesst Monaco herrlich in Führung Der Schweizer Nationalspieler trifft wunderschön aus der Distanz. 11.02.2024

Fabian Schär trifft gegen Nottingham Forest in der 43. Minute zum 2:1. Am Ende siegt Newcastle 3:2 und so darf sich der 32-jährige Nati-Verteidiger über seinen sehenswerten Treffer doppelt freuen.

Leverkusen gewinnt den mit Spannung erwarteten Spitzenkampf gegen Bayern München mit 3:0. In der 34. Minute gibt es einen Schreckmoment, denn Xhaka geht mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Zum Glück geht es für den Schweizer aber weiter. Trainer Alonso meint nach der Partie, dass er etwas besorgt gewesen sei, ehe er Xhaka ein Extralob ausspricht: «Er wollte unbedingt auf dem Platz bleiben und er hat weitergekämpft. Er hat sehr diszipliniert und konzentriert weitergespielt – Granit ist ein echter Krieger.»

Gegen die AS Roma muss Yann Sommer in der ersten Halbzeit zweimal den Ball aus dem Tor fischen, viel ausrichten kann er dabei nicht. Zuvor kann sich der Nati-Goalie beim Stand von 0:0 mit einer Parade auszeichnen. In der zweiten Halbzeit drehen seine Vorderleute auf und kehren den 1:2-Rückstand in einen 4:2-Sieg. Inter führt die Tabelle souverän an.

AS Rom – Inter Mailand 2:4 Serie A, 24. Spieltag, Saison 2023/24 10.02.2024

Beim 2:0-Sieg gegen Everton gibt Manuel Akanji nach überstandener Verletzung nach rund einem Monat sein Comeback. Nach knapp einer Stunde wird er ausgewechselt. Bereits am Dienstag geht es für Akanji und Co. weiter. Im Hinspiel der Champions-League-Achtelfinals müssen die Skyblues auswärts in Kopenhagen ran.

Vor einer Woche bestreitet Michi Frey nach seinem Wechsel von Royal Antwerpen zum englischen Zweitligisten Queens Park Rangers sein erstes Pflichtspiel seit fast neun Monaten. Bei seinem zweiten Teileinsatz erzielt er nun sein erstes Tor für seinen neuen Arbeitgeber. Elf Minuten nach seiner Einwechslung markiert der 29-Jährige im Duell mit Christian Fassnachts Norwich das Tor zum 2:2-Schlussstand (77.). Nach dem Treffer scheint Frey die ganze Last der letzten Monate von seinen Schultern zu fallen.

Bologna spielt sich gegen Lecce in einen Rausch und siegt 4:0. Beim Stand von 3:0 wird Dan Ndoye eingewechselt, der erstmals seit dem 23. Dezember wieder einsatzbereit ist nach seiner Oberschenkelverletzung. Remo Freuler steht bis zur 67. Minute auf dem Platz, Michel Aebischer sitzt eine Gelbsperre ab.

Bologna – Lecce 4:0 Serie A, 24. Spieltag, Saison 23/24 11.02.2024

Augsburg knöpft Leipzig (2:2) Punkte ab. Vargas hält an beiden Treffern ein paar Aktien. Vor dem ersten Treffer lässt Leipzig-Goalie Gulacsi einen Hammer von Vargas nach vorne abprallen, direkt in die Füsse von Tietz, der eiskalt verwandelt. Das 2:1 leitet Vargas mit einem öffnenden Pass ins Zentrum ein. In der 83. Minute wird er ausgewechselt. Teamkollege Kevin Mbabu spielt über die volle Distanz. Die beiden Schweizer werden verwarnt.

Am 25. Februar startet MLS-Klub Chicago Fire mit dem Auswärtsspiel bei Philadelphia Union in die neue Saison. Für Xherdan Shaqiri beginnt damit das dritte Jahr in den USA. Bevor es losgeht, gibt es für Shaqiri medial schon einmal eins aufs Dach. «The Guardian» geht mit dem Schweizer ziemlich hart ins Gericht. Die Antwort gibt der Nati-Crack dann am besten auf dem Platz.