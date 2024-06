Noemi Ivelj feiert ihr Startelf-Debüt in der Nati. Sie ist zugleich die einzige neue Spielerin in der Startelf im Vergleich zum Spiel am letzten Freitag gegen Ungarn. Lydia Andrade sitzt an ihrer Stelle auf der Bank. Was die Positionen auf dem Platz angeht, da gibt es einige Änderungen. Meriame Terchoun kam am Freitag noch als Aussenverteidigerin zum Zug, heute spielt sie am rechten Flügel, wo sie eigentlich zuhause ist.

