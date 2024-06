«Nicht unsere beste Leistung» – Nati-Stimmen zum 2:1-Sieg gegen Ungarn Die Schweizer Frauen-Nati gewinnt das EM-Quali-Spiel gegen Ungarn 2:1 und führt die Gruppe damit nach drei Spielen mit dem Punktemaximum an. Restlos zufrieden ist man im Schweizer Lager aber nicht. 31.05.2024

Die Schweizer Frauen-Nati fährt in Biel im dritten EM-Quali-Spiel den dritten Sieg ein und hat den Aufstieg in die höchste Liga der Nations League fest im Blick. Hier sind die Noten zum 2:1-Sieg gegen Ungarn.

Torhüterin Elvira Herzog

Die 24-Jährige hat im Kampf um die Nummer 1 im Schweizer Tor die Nase vorn. Gegen Ungarn lässt sie sich nichts zuschulden kommen, kann sich aber auch nur selten auszeichnen. Beim Gegentor ist Herzog machtlos.

=> Note der Redaktion: 4.5

Rechte Aussenverteidigerin Meriame Terchoun

Die 28-Jährige kommt auf ungewohnter Position zum Einsatz. Nach dem Spiel meint sie darauf angesprochen mit einem Lächeln im Gesicht: «In der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, ich muss mir meine Beine abschneiden. In der zweiten ging es dann wieder.» Sie werde nie mehr etwas gegen Verteidigerinnen sagen, die Position sei sehr anspruchsvoll. Insgesamt macht Terchoun einen ordentlichen Job, auch wenn sich der eine oder andere Flüchtigkeitsfehler einschleicht.

=> Note der Redaktion: 4

Ø Innenverteidigerin Viola Calligaris

Calligaris hat defensiv alles im Griff und ist um einen gepflegten Spielaufbau bemüht. Die 28-Jährige hält auch Aktien am Siegtreffer, denn Bachmann wird in Erwartung ihrer Flanke im Sechzehner gefoult und so gibts Elfmeter für die Schweiz. Allerdings hätte der Elfmeter ihretwegen eigentlich wiederholt werden müssen, läuft sie doch viel zu früh in den Sechzehner. Beim Gegentreffer steht Calligaris nicht im Fokus. Nach der Partie meint die Juve-Legionärin: «Wir wussten, dass wir Favorit sind, was nicht immer einfach ist. Aber wir haben dem Druck standgehalten.»

=> Note der Redaktion: 4.5

Innenverteidigerin Luana Bühler

Die 28-Jährige ist ein sicherer Wert im Abwehrzentrum und strahlt am Ball wie gewohnt viel Ruhe aus. Beim Ausgleichstreffer wird aber auch die Tottenham-Spielerin vom genialen Zuspiel der Ungarin überrascht und kann die Lücke deshalb nicht schliessen.

=> Note der Redaktion: 4

Linke Aussenverteidigerin Larina Baumann

Larina Baumann vom FC St.Gallen debütiert mit 26 im Nationalteam. Damit habe sie nicht gerechnet, meint sie nach der Partie, hofft aber auf weitere Einsätze. «Vom Feedback her habe ich das Gefühl, es war okay.» Und das trifft es dann wohl ganz gut. Denn Baumann spielt mutig, hat auch die eine oder andere Offensivaktion, ist beim Gegentreffer aber nicht von jeder Schuld freizusprechen.

=> Note der Redaktion: 4

Mittelfeldspielerin Géraldine Reuteler

Von der 25-Jährigen ist am Freitagabend wenig zu sehen. Von einer Spielerin ihrer Qualität darf man besonders im Spiel nach vorne sicher etwas mehr verlangen.

=> Note der Redaktion: 3.5

Mittelfeldspielerin Coumba Sow

Coumba Sow ist engagiert, schafft es aber nicht, das Spiel so richtig an sich zu reissen und den Rhythmus zu diktieren. In der 19. Minute hat sie Glück, dass es nach ihrem Flüchtigkeitsfehler hinten nicht einschlägt.

=> Note der Redaktion: 3.5

Mittelfeldspielerin Ramona Bachmann

Wenn die Schweiz gefährlich wird, dann hat die 33-Jährige die Füsse im Spiel. Das 1:0 leitet Bachmann mit einem No-Look-Pass auf Assistgeberin Vallotto ein und den Elfmeter zum 2:1, den sie selbst herausholt, verwandelt sie souverän. Ein geschenkter Elfmeter? Bachmann verneint: «Ein klarer Penalty, sie hat mir in den Rücken gestossen.» Die Ungarinnen sehen dies womöglich anders. Alles läuft bei Bachmann aber nicht nach Plan, in der 40. Minute lässt sie eine Top-Chance liegen.

=> Note der Redaktion: 5

Rechter Flügel Lydia Andrade

Die 25-jährige Angreiferin von RB Leipzig hinterlässt bei ihrem Startelf-Debüt keinen bleibenden Eindruck. In der 32. Minute kommt sie aus verheissungsvoller Position zum Abschluss, zielt aber am Kasten vorbei. Nach gut einer Stunde macht sie Platz für Xhemaili.

=> Note der Redaktion: 3.5

Mittelstürmerin Alisha Lehmann

Die Offensivspielerin von Aston Villa zeigt sich spielfreudig und trifft in der 27. Minute zum 1:0. Ihr Schuss wirkt zwar nicht unhaltbar, doch das interessiert am Ende niemanden. Mit etwas Glück hätte sie in der 72. Minute auch noch ihr neuntes Länderspiel-Tor erzielen können, doch die Torhüterin ist zur Stelle.

=> Note der Redaktion: 5

Linker Flügel Smilla Vallotto

Die 20-Jährige hat noch keine zehn Länderspiele auf dem Buckel, tritt aber bereits wie eine Leaderin auf. Immer wieder hat die jüngste Schweizerin die Füsse im Spiel, wenn es gefährlich wird. So liefert sie den Assist zum 1:0 und bereitet zwei weitere Top-Chancen vor.

=> Note der Redaktion: 5

Eingewechselte Spielerinnen

Ab 61. Minute für Andrade Riola Xhemaili

Xhemaili spielt zwar nicht fehlerfrei, lässt bei ihrem Teileinsatz aber schon mal ihre Klasse aufblitzen. So leitet sie etwa mit einem perfekt getimten Pass in die Tiefe die Top-Chance von Piubel ein.

=> Note der Redaktion: 4

Ab 86. Minute für Lehmann Seraina Piubel

Kaum auf dem Platz wird Piubel in die Tiefe geschickt und hämmert den Ball an den Pfosten. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Telegramm

Schweiz - Ungarn 2:1 (1:0)

Biel. - 2905 Zuschauer. - SR Rusta (BUL). - Tore: 27. Lehmann (Vallotto) 1:0. 57. Zeller (Csiszar) 1:1. 61. Bachmann (Penalty) 2:1.

Schweiz: Herzog; Terchoun, Calligaris, Bühler, Baumann; Andrade (61. Xhemaili), Reuteler, Sow, Vallotto; Lehmann (86. Piubel), Bachmann.

Bemerkungen: Schweiz ohne Csillag, Pilgrim, Stierli und Rey (alle verletzt). 88. Pfostenschuss Piubel. Verwarnungen: 59. Zeller, 68. Csiszar.