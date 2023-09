Auch für Sportjournalisten kann der Deadline-Day sehr anstrengend sein. Youtube

Diesen Freitag schliesst der Transfermarkt. Da ist es in der Fussballwelt oft nochmal besonders hektisch. Wir blicken zurück auf fünf der denkwürdigsten Momente, die Fans weltweit in Staunen versetzt haben.

Eine denkwürdige Reportage aus London

Im Januar 2016 stand ein SportItalia-Reporter vor der Stamford Bridge des FC Chelsea und berichtete über die jüngsten Transferaktivitäten des Klubs. Während er versuchte, professionell zu bleiben, wurde er von einem Passanten mit einer riesigen aufblasbaren Banane belästigt. Anstatt die Störung zu ignorieren, verlor der Reporter die Geduld, schnappte sich die Banane und setzte sie als «Waffe» gegen den Störenfried ein. Ein unerwarteter und humorvoller Moment in der sonst eher ernsten Welt des Fussballtransfers. Insbesondere zum Deadline-Day.

Scott Bains Doppelwechsel

Für viele Fussballspieler ist ein Umzug während des Transferfensters bereits eine grosse Herausforderung. Doch für Scott Bain war der Januar 2018 besonders hektisch. Er wechselte zuerst von Dundee zu Hibernian und dann, in einer überraschenden Wendung, am letzten Tag des Transferfensters zu Celtic. Das bemerkenswerteste Detail? Er erschien in Celtic in einem Hibernian-Trainingsanzug.

Für diese Aufnahme hat Scott Bain dann doch noch das richtige Outfit angezogen. Twitter

David de Gea und das defekte Faxgerät

Im Sommer 2015 schien es, als würde David de Gea, der damalige Star-Torhüter von Manchester United, zu Real Madrid wechseln. Alles schien in Ordnung zu sein, bis ein defektes Faxgerät den Transfer in letzter Minute verhinderte. Dieser technische Fehler wurde zu einem der denkwürdigsten Momente in der Transfergeschichte und de Gea blieb bei Manchester United.

Carlos Tevez' und Javier Mascheranos Wechsel zu West Ham

2006 schockierten Carlos Tevez und Javier Mascherano die Fussballwelt, als sie unerwartet für West Ham United unterschrieben. Beide waren bereits international anerkannte Spieler und ihr Transfer zu einem Klub, der gegen den Abstieg kämpfte, war eine riesige Überraschung. Es stellte sich später heraus, dass komplexe Drittbesitzvereinbarungen hinter dem Deal standen.

Die Abenteuer von Peter Odemwingie

2013 versuchte Peter Odemwingie, einen Transfer von West Bromwich Albion zu den Queens Park Rangers zu erzwingen. Ohne die Erlaubnis seines Klubs fuhr er nach London und wartete vor dem Loftus Road Stadium, in der Hoffnung, den Transfer abschliessen zu können. Leider für ihn kam der Deal nie zustande, und er wurde zu einem viralen Meme, das die Absurdität des Transfer-Deadline-Days perfekt einfing.