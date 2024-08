Derzeit ohne Vertrag: Der Spanier Sergio Ramos. Bild: Imago

Auch in diesem Sommer sind wieder diverse Top-Fussballer ablösefrei zu haben, darunter Welt- und Europameister sowie Champions-League-Sieger. Wer da nicht zuschlägt, der ist selber schuld.

Tor

Marktwert: 5. Mio Euro David de Gea

David de Gea gehörte jahrelang zu den besten Torhütern der Welt. Doch seit Juli 2023 ist der ehemalige Keeper von Manchester United vereinslos. Der Marktwert des 33-jährigen Spaniers liegt bei 5 Millionen Euro. Auch wenn für ihn keine Ablöse fällig wird, seine Gehaltsvorstellungen dürften für viele Vereine abschreckend wirken. Bei Manchester United gehörte er zu den Topverdienern, rund 22 Millionen Euro soll er in England zuletzt kassiert haben.

Abwehr

Marktwert: 8 Mio. Euro Joel Matip

2016 wechselte Joel Matip von Schalke 04 zu Liverpool. Unter Jürgen Klopp gewann er unter anderem die Meisterschaft und die Champions League. Am 8. August wird er seinen 33. Geburtstag feiern – ob er als Geschenk einen neuen Vertrag angeboten bekommt? Bayer Leverkusen soll Interesse bekunden.

Marktwert: 5 Mio. Euro Mats Hummels

2014 wurde Mats Hummels mit Deutschland Weltmeister, davor und danach gewann er mit Bayern München und Dortmund viele Titel. In der vergangenen Saison erreichte der 35-Jährige mit dem BVB den Champions-League-Final, scheiterte dort aber an Real Madrid. In Dortmund hat er nun keine Zukunft mehr, auch für die EM wurde er nicht aufgeboten. Hummels hat aber bewiesen, dass er noch auf Top-Niveau spielen kann und so gibt es auch diverse Interessenten.

Marktwert: 2,5 Mio. Euro Sergio Ramos

Die besten Jahre hat der 38-Jährige zwar hinter sich, mit seiner Erfahrung kann er dennoch für jede Mannschaft Gold wert sein. Vergangene Saison bestritt er für Sevilla 37 Spiele, dabei erzielte er 7 Treffer und bereite einen vor – und das als Innenverteidiger. Ramos hat mit Real Madrid vier Mal die Champions League gewonnen, 2010 wurde er mit Spanien Weltmeister und auch mit PSG hatte er einige Titel eingeheimst.

Marktwert: 3,5 Mio. Euro Ricardo Rodriguez

Der Vertrag von Rodriguez beim FC Turin ist im Sommer ausgelaufen, doch an der EM hat er sich mit starken Leistungen ins Rampenlicht gespielt. Der 120-fachte Nationalspieler hat schon bei Klubs wie AC Milan und PSV Eindhoven gespielt, dafür ist sein Trophäenschrank noch ziemlich leer. 2015 wurde er mit Wolfsburg Pokalsieger, im Jahr darauf Superpokalsieger – und 2010 wurde er mit der Schweizer U17 Weltmeister.

Mittelfeld

Marktwert: 2,5 Mio. Euro Sergi Roberto

Seit er ein kleiner Knirps ist spielte Sergi Roberto für Barcelona. Der 32-Jährige hat zwei Mal die Champions League gewonnen, wurde sieben Mal spanischer Meister und kam auch zu einigen Länderspieleinsätzen. Wer einen Spieler vom Format Sergi Roberto verpflichtet, der macht sicherlich nichts falsch.

Marktwert: 35 Mio. Euro Adrien Rabiot

Der 29-Jährige erreichte mit Frankreich den EM-Halbfinal, 2022 wurde er Vize-Weltmeister. Rabiot lief 227 Mal für PSG auf und 212 Mal für Juve. Nun ist sein Vertrag bei den Turinern ausgelaufen und eins ist klar: Rabiot wird sicherlich keine Probleme haben, einen neuen Top-Verein zu finden.

Martwert: 20 Mio. Euro Guido Rodríguez

Auf dem Weg zum WM-Titel 2022 in Katar spielte der Argentinier immerhin 57 Minuten und auch beim Gewinn der Copa América 2024 kam der 30-Jährige zu einem Einsatz. Guido Rodríguez ist vielleicht kein absoluter Weltstar, bei Betis Sevilla hat er in den letzten Jahren aber gezeigt, wie wertvoll er im zentralen defensiven Mittelfeld ist. Auch der Marktwert von 20 Millionen Euro ist ein Qualitätssiegel.

Marktwert: 5 Mio. Euro Marco Reus

Marco Reus verlässt Dortmund nach 12 Jahren als Legende, auch wenn er die Meisterschaft nie gewonnen hat. In 429 Spielen für den BVB erzielte er 170 Treffer und bereitete 131 vor. 2012 und 2019 wurde er Deutschlands Fussballer des Jahres und dreimal erhielt er die Auszeichnung zum besten Bundesligaspieler der Saison, letztmals 2019. Vieles deutet darauf hin, dass Reus zu Los Angeles Galaxy wechselt, die Tinte ist aber noch nicht trocken. Vielleicht landet der 35-Jährige ja auch ganz woanders.

Stürmer

Marktwert: 10 Mio. Euro Anthony Martial

Martial ist ein herausragender Fussballer, alleine in der Premier League hat er für Manchester United in 209 Einsätzen 63 Tore erzielt und 27 vorbereitet. Der 28-jährige Franzose wurde in seiner Karriere aber auch schon mehrfach von Verletzungen zurückgeworfen. Vielleicht ist ein Vereinswechsel genau das, was Martials Karriere noch einmal in Schwung bringt.

Marktwert: 8 Mio. Euro Wissam Ben Yedder

Der Teamkollege von Breel Embolo und Denis Zakaria führte Monaco in der letzten Saison noch als Captain an und erzielte in wettbewerbsübergreifend 34 Spielen immerhin 20 Tore. Doch nun gehen der 19-fache französische Nationalspieler und Monaco nach fünf Jahren wohl getrennte Wege. Der 33-Jährige kann für jedes Team eine Verstärkung sein, sei es als Stammspieler oder Joker.

Marktwert: 10 Mio. Euro Memphis Depay

Depay, der an der EM mit der Niederlande erst im Halbfinal ausschied, spielte zuletzt für Atlético Madrid. Auch für Barcelona, Lyon, Manchester United und PSV Eindhoven lief er schon auf. Der 30-Jährige ist ein fleissiger Skorer, auch wenn er zuletzt nicht immer überzeugte. In 98 Länderspielen hat er 46 Tore erzielt und 32 vorbereitet, je ein Tor und ein Assist kamen an der EM hinzu.