Guido Burgstaller vom Sportklub Rapid wird in der Wiener Innenstadt von einem unbekannten Täter angegriffen und schwer verletzt. Der 35-Jährige erleidet einen Schädelbasisbruch und muss noch einige Tage im Spital bleiben. Es droht das vorzeitige Karriereende.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Der frühere Bundesliga-Profi Guido Burgstaller ist bei einem Angriff schwer am Kopf verletzt worden. Der Stürmer des österreichischen Erstligisten SK Rapid sei am Wochenende von einem Unbekannten in der Wiener Innenstadt attackiert worden und durch einen «brutalen Schlag» gestürzt, teilte der Klub mit.

Dadurch habe der 35-jährige Österreicher unter anderem einen Schädelbasisbruch erlitten. Den Angaben zufolge liegt Burgstaller im Spital und wird behandelt. Er werde mehrere Monate ausfallen. Mehr anzeigen

Guido Burgstaller wurde am Wochenende im Beisein von Zeugen Opfer eines körperlichen Angriffs und erlitt dabei erhebliche Kopfverletzungen. Der 35-jährige Fussball-Profi wurde in der Wiener Innenstadt von einem unbekannten Mann attackiert und zog sich nach einem durch einen brutalen Schlag ausgelösten Sturz unter anderem einen Schädelbasisbruch zu, heisst es in einer Klubmitteilung.

Burgstaller müsse die kommenden Tage noch im Spital bleiben und werde «mehrere Monate» seinen Beruf nicht ausüben können. Rapid vertraue nun «auf die zuständigen Behörden, dass der bis dato unbekannte Täter rasch zur Verantwortung gezogen wird».

Gut möglich, dass die Attacke auf den 26-fachen österreichischen Internationalen gleichzeitig sein Karriereaus bedeutet. Der Stürmer, der für kommenden Sommer seinen Rücktritt ankündigte, spielte früher auch in der Bundesliga (Nürnberg und Schalke). 2022 kehrte Burgstaller 2022 in die Heimat zu Rapid zurück. Beim Tabellendritten der österreichischen Bundesliga gehörte der Routinier zuletzt weiterhin zum Stammpersonal und steuerte acht Tore sowie sechs Vorlagen in 24 Pflichtspielen bei.