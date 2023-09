Transfergedanken im Hause Hoarau 2022 verliess Guillaume Hoarau die Schweiz und wechselte auf die Insel La Réunion, auf der er geboren wurde. Im Film «Guillaume Hoarau: Rückkehr zu den Wurzeln» (Mittwoch, 20.00 Uhr auf blue Zoom) gewährt er einen intimen Einblick in sein Leben. 13.09.2023

Nach drei Meistertiteln mit YB ist Guillaume Hoarau in Bern längst eine Legende. Die Rückkehr auf seine Heimatinsel La Réunion fiel dem Torjäger nicht leicht. Ein Film gewährt einen intimen Einblick in die damalige Zeit und in Hoaraus Leben.

Guillaume Hoarau hat in der Schweiz seine Spuren hinterlassen. Zwischen 2014 und 2020 spielte der Stürmer für die Young Boys und schoss YB 2018 zum ersten Meistertitel nach 32 Jahren. Zwei weitere Meistertitel und ein Cupsieg kamen noch dazu, ehe Hoarau die Berner nach sechs Jahren verliess.

Nach einem Abstecher ins Wallis zum FC Sion stand der Torjäger vor einem Jahr vor der Frage, wie es weitergeht. Er hatte Kontakt mit einigen Vereinen aus der Schweiz – und auch ein Angebot aus La Réunion. Schliesslich zog es Hoarau tatsächlich zurück auf seine Heimatinsel, auf der er auch eine Fussballakademie gründete.

Im Film «Guillaume Hoarau: Rückkehr zu den Wurzeln» gewährt der fünffache Nationalspieler Frankreichs einen intimen Einblick in sein Leben und die Zeit, als er die Schweiz nach acht Jahren wieder verliess.

Mittlerweile ist der 39-Jährige in die Schweiz zurückgekehrt. Er hat seinen Rücktritt aus dem Profifussball gegeben und kickt nun beim FC Muri-Gümligen in der 2. Liga interregional. Hoarau bleibt den Schweizer Fussball-Fans aber erhalten – er ist neu als blue Sport Experte in der Romandie tätig.