Harsche Kritik an Sommer: «Das lernt man schon in der Fussball-Schule»

Für diese beiden Gegentore im Supercup wird Sommer kritisiert 07.01.2025

Inter Mailand verliert das Finale des italienischen Supercups im Derby gegen die AC Milan mit 2:3. Kritik gibt es für einmal auch am Schweizer Torhüter Yann Sommer.

Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Inter Mailand verliert im saudi-arabischen Riad das Finale des italienischen Supercups gegen Milan.

Das Team von Yann Sommer führte mit 2:0, musste sich am Ende aber mit 2:3 geschlagen geben.

Der Schweizer Torhüter blieb nicht frei von Kritik. Sommer wurde von einem italienischen Ex-Torhüter gleich bei zwei Toren die Schuld zugewiesen. Mehr anzeigen

Im italienischen Supercup-Finale verspielt Inter Mailand gegen Stadtrivale AC Milan eine 2:0-Führung und verliert am Ende noch mit 2:3. In der zweiten Halbzeit drehen Théo Hernandez, Christian Pulisic und Tammy Abraham die Partie für die Rossoneri.

Inter-Goalie Yann Sommer, der zuletzt drei Mal in Folge zu null spielte, kassierte für einmal ungewohnt viele Gegentore – und stand am Ende prompt in der Kritik. Zumindest, wenn es nach Stefano Sorrentino geht, machte Sommer bei zwei Gegentoren keine gute Figur. Sorrentino ist selbst ehemaliger Torhüter, absolvierte 363 Spiele in der Serie A und ist mittlerweile TV-Experte. Für den Supercup wurde er vom italienischen Sender «Canale 5» aufgeboten.

Und Sorrentino hielt sich nach der Partie nicht mit Kritik am Schweizer Torhüter zurück, machte ihn gleich für zwei der drei Milan-Tore verantwortlich. Beim ersten Gegentor, einem Freistoss-Treffer von Theo Hernandez in die Torwart-Ecke, sagte Sorrentino, zitiert via inter-news.it: «Das ist etwas, was auch in der Fussballschule gelehrt wird: Am eigenen Pfosten darf man keine Tore kassieren.»

Und der Ex-Torhüter geht noch weiter, kritisiert Sommer auch für das entscheidende 2:3 durch Abraham. «Wenn er im Tor geblieben wäre, hätte er den Ball sicher gefangen. Er ist rausgegangen und hat das Tor leer gelassen.»

Sommers starke Statistiken

Auch bei den Spielernoten der «Gazzetta dello Sport» kommt Sommer nicht sonderlich gut weg. Der Schweizer wird nur mit Note 5,5 von 10 bewertet.

Beunruhigen dürfte Sommer die Kritik hingegen nicht. Der Schweizer war in der abgelaufenen Saison wichtiger Baustein beim Meistertitel von Inter – der deutlich besten Defensive der Liga. Auch in dieser Saison ist Sommers Statistik mit 15 Gegentoren in 17 Spielen hervorragend – nur Napoli hat bisher weniger Gegentreffer kassiert. Und in der Champions League hat Sommer in sechs Spielen bisher nur ein einziges Mal hinter sich greifen müssen.

