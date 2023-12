Stéphane Henchoz: «Granit Xhaka müsste vom Verband sanktioniert werden» Im Fussball-Talk Heimspiel sind Murat Yakin und Stéphane Henchoz zu Gast. Ein Thema: Nati-Captain Granit Xhaka. 14.12.2023

Granit Xhaka macht auf und neben dem Platz auf sich aufmerksam. Geht es nach Stéphane Henchoz, so soll der Verband den kommunikativen Gürtel für Xhaka enger schnallen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Fussball-Talk Heimspiel mit Murat Yakin ist Nati-Captain Granit Xhaka ein Thema.

Yakin spricht über Xhakas Aussage nach dem Kosovo-Spiel im September: «Ich habe ihm gesagt, dass es nicht mehr vorkommen soll.»

Sanktionen gegen Xhaka blieben aus – für Stéphane Henchoz unverständlich. Der Nati-Captain hätte bestraft werden müssen. Mehr anzeigen

Granit Xhaka polarisiert. Sein Wort zählt – auf und neben dem Platz. «Die ganze Woche war komisch. Wir hatten wenig Tempo im Training. Und dann von null auf hundert direkt einzusteigen, ist schwer», sagte Granit Xhaka im September nach dem 2:2 der Nati in der EM-Quali gegen den Kosovo.

Xhaka entfachte mit seiner Aussage ein Strohfeuer. Die Kritik an der Nati und Coach Murat Yakin nahm ganz neue Dimensionen an. «Granit, das war unnötig», verrät Yakin im Fussball-Talk Heimspiel, dem Nati-Captain einen Tag nach dessen Aussage gesagt zu haben. «Ich habe ihm gesagt, dass es nicht gut war und nicht mehr vorkommen soll.»

Henchoz: «Der Verband hätte Xhaka sanktionieren müssen»

Mahnende Worte vom Trainer in Richtung Captain, das wars dann auch schon. Ginge es nach Ex-Nati-Kicker Stéphane Henchoz hätte der Verband einen anderen Weg einschlagen sollen: «Was Granit in der Öffentlichkeit machte, ist nicht ok. Er hätte sanktioniert werden müssen.»

Geniesst Granit Xhaka in der Nati zu viele Freiheiten? «Ich glaube, bei Leverkusen würde Xhaka eine solche Aussage nicht tätigen», hält Henchoz fest und führt fort: «In der Schweiz macht er es, weil er weiss, dass nichts passiert. Er hat Macht, vielleicht zu viel Macht.»

Ist Granit Xhaka grösser als die Nati?

Auf die Frage, ob Granit Xhaka grösser als die Nati sei, geht Murat Yakin im Fussball-Talk Heimspiel nicht ein. Er weicht aus: «Ich war selbst Spieler und Captain. Ich kann nachfühlen, was Granit denkt.» Granit sei ein lauter Spieler, auch er selbst sei ein lauter Spieler gewesen. Der Nati-Coach hat Verständnis für Xhakas Aussage nach dem Kosovo-Remis und ist der Meinung, dass man diese nicht überbewerten soll.

Mehr zum Fussball-Talk Heimspiel mit Murat Yakin

Nati-Coach Murat Yakin über Kritik, Ziele, Goalie-Frage und den Tod der Mutter Die Nati stand trotz erreichter EM-Quali in der Kritik, allen voran Murat Yakin. Im Gespräch mit Stéphane Henchoz, Andreas Böni und Stefan Eggli erklärt Yakin seine Sicht der Dinge und verrät auch, dass Yann Sommer die Nummer 1 im Tor bleiben wird. 14.12.2023

Die letzten Worte von Mama-Yakin an Sohn Murat Im November verstarb die Mutter von Nati-Coach Murat Yakin – dies inmitten der Vorbereitung für die EM-Qualifikation. Im Fussball-Talk Heimspiel lässt Yakin tief blicken. 14.12.2023

Murat Yakin mit Bekenntnis zu Yann Sommer Im Fussball-Talk Heimspiel spricht Nati-Coach Murat Yakin über die Goalie-Situation in der Mannschaft. Für Yakin ist klar: Yann Sommer ist die Nummer Eins. 14.12.2023