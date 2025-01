Jürgen Klopp bei der Pressekonferenz in Salzburg. KEYSTONE

Bei seinem ersten Auftritt als globaler Fussball-Chef für Red Bull wird Hobby-Ski-Fahrer Jürgen Klopp auch auf Marco Odermatt angesprochen. Der Schweizer ist für die deutsche Trainer-Legende unbekanntes Terrain.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Jürgen Klopp hat vor seinem Amtsantritt für seinen neuen Job die Zeit genutzt, um in den Bergen nochmals Energie zu tanken. Im österreichischen Wintersportort Lech Zürs in Vorarlberg stand der 57-Jährige vor Weihnachten auch eine Woche auf den Skiern. Der Deutsche – im schnittigen orangen Dress – postete auf Instagram auch ein Beweis seiner Fahrkünste.

Am Dienstag wurde er bei seiner Vorstellung als als Fussballchef von Red Bull am Salzburger Flughafen von einem Schweizer Journalisten gefragt, wie er die Karriere von Marco Odermatt bewerte, was er allenfalls vom Schweizer Ski-Star lernen könne und ob er schon mal Kontakt mit dem 27-jährigen Nidwaldner hatte.

«Martin Odermatt?», antwortet Klopp achselzuckend und ergänzt: «Ich bin erst seit einer Woche im Konzern. Ich habe noch niemanden getroffen. Ich habe gearbeitet.» Der frühere Dortmund- und Liverpool-Coach hält schmunzelnd fest: «Die Promis treffe ich erst später. Man stellt mich ihnen erst später vor.» Der Getränke-Konzern hat in der Tat viele prominente Athleten aus unterschiedlichen Sportarten unter Vertrag – wie zum Beispiel Odermatt.

Klopp hat die Zeit auf der Piste genossen: «Ich liebe Skifahren.» Er habe es in seiner Heimat im Schwarzwald gelernt. Diesen Winter sei er zum ersten Mal wieder auf den Ski gestanden.«Ich weiss nicht, wann ich das letzte Skirennen gesehen habe. Die sind normalerweise am Wochenende, dann habe ich meistens gearbeitet», erläutert Klopp. Immerhin macht er dem Ski-Dominator Hoffnung, dass ein allfälliges Meeting nicht langweilig sein wird: «Wenn ich ihn treffe, werden wir bestimmt viel zu reden haben.»