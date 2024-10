Ist das der Beweis für den Tor-Klau gegen die Nati?

War der Ball hier wirklich hinter der Grundlinie? Die Schweizer Nati muss nach wie vor auf den ersten Sieg in der Nations League warten. Beweist ein neu aufgetauchtes Video, dass der vermeintliche Treffer von Zeki Amdouni gegen Dänemark zu Unrecht aberkannt wurde? 17.10.2024

Die Schweizer Nati muss nach wie vor auf den ersten Sieg in der Nations League warten. Beweist ein neu aufgetauchtes Video, dass der vermeintliche Treffer von Zeki Amdouni gegen Dänemark zu Unrecht aberkannt wurde?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati verpasst in der Nations League den angepeilten ersten Sieg und muss sich gegen Dänemark mit einem 2:2 begnügen.

In der Schlussphase wird ein vermeintliches Tor von Zeki Amdouni abgepfiffen, weil der Eckball zuvor im Aus gewesen sein soll. Aufgrund der fehlenden Torlinientechnik ist der Entscheid des Schiedsrichter-Trios nicht endgültig zu überprüfen.

Ein neu aufgetauchtes Video auf Höhe der Grundlinie gibt nun aber womöglich neue Erkenntnisse. Mehr anzeigen

Die Schweizer Nati beklagt in der Nations League einmal mehr Schiri-Pech. Das vermeintliche 3:2 durch Zeki Amdouni gegen Dänemark wird in der 74. Minute vom Unparteiischen aberkannt, weil der von Filip Ugrinic getretene Eckball zuerst ins Aus geflogen sein soll. Aber war dem wirklich so?

Die Frage ist abschliessend nicht zu beantworten, weil es keine Grundlinientechnologie gibt und offenbar auch keine Kameras im richtigen Winkel ausgerichtet sind. So sind auch dem VAR die Hände gebunden und der Entscheid des türkischen Schiedsrichter-Trios bleibt bestehen. Doch: Nun liefert ein aufgetauchtes Fan-Video womöglich neue Erkenntnisse.

Die Aufzeichnung stammt von einem Zuschauer im Stadion, der auf Höhe Grundlinie beste Sicht auf den Ugrinic-Eckball hat. Zu sehen ist auch das Verhalten des Linienrichters, der schliesslich die Fahne hebt – aber erst, als der Ball im Tor liegt. Zurecht? Mach mit bei unserer Umfrage.

War der Ball bei Amdounis 3:2 wirklich draussen? 16.10.2024

