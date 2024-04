Als Gastgeberin der Europameisterschaft im nächsten Jahr ist die Schweiz bereits qualifiziert, nimmt jedoch weiterhin an der Qualifikationsrunde teil, um Spielpraxis zu sammeln und den Aufstieg in die Liga A anzustreben.

Die Teams aus Aserbaidschan, Ungarn und der Türkei, die in derselben Gruppe wie die Schweiz sind, haben bereits einen Platz in den Playoffs sicher. Ihre Leistung in der Gruppenphase wird jedoch bestimmen, wie anspruchsvoll ihre Begegnungen in der ersten Playoff-Runde ausfallen werden.