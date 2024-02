Alisha Lehmann begeistert mit ihren Tricks ein Millionen-Publikum

Am Rande des Trainingslagers der Schweizer Nationalmannschaft im spanischen Marbella trifft sich Alisha Lehmann mit der YouTuberin Celine Dept und greift dabei tief in die Trickkiste.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alisha Lehmann zeigt bei einer Challenge mit einer YouTuberin ihren 16,5 Millionen Instagram-Followern ihre Tricks.

Die Nati-Spielerin, die als einflussreichste Fussballerin der Welt gilt, fühlt sich endlich auch als Fussballerin wahrgenommen.

Mit der Schweizer Nati spielt Lehmann am Dienstag im Rahmen des Trainingslagers in Marbella zum zweiten Mal innert vier Tagen gegen Polen. Mehr anzeigen

«Ich habe das Gefühl, dass ich endlich auch als Fussballerin wahrgenommen werde. Vor einigen Jahren war das noch anders», sagte Alisha Lehmann vor wenigen Tagen in einem «Blick»-Interview.

Die Aussage kommt nicht von ungefähr. Denn die Nati-Spielerin ist auch ein Social-Media-Star. Alleine auf Instagram hat sie 16,5 Millionen Follower. Und da wurde sie in Vergangenheit auch schon oft angefeindet. Nach der 1:7-Pleite der Schweizerinnen im Oktober gegen Weltmeister Spanien etwa gab es viele hämische Kommentare, die auf Lehmanns Aussehen anspielten.

Lehmann scheinen die Anfeindungen aber nicht zu kümmern. Sie wische die negativen Kommentare einfach weg und konzentriere sich auf die positiven, sagte sie einst. Als Spielerin von Aston Villa und der Schweizer Nati bringt sie ohnehin genug Selbstvertrauen mit. «Ich spiele jetzt seit sechs Jahren in England und langsam verstehen die Leute, dass ich in erster Linie Fussball-Profi bin. Das ist das, was ich jeden Tag mache», so Lehmann.

Rabona und No-Look-Penalty

Dass sie technisch hochbegabt ist, beweist die 25-Jährige in einem Instagram-Video, das sie bei einer Challenge mit Nati-Teamkollegin Amira Arfaoui und der belgischen YouTuberin Celine Dept zeigt. Mit einem No-Look-Penalty, einem Rabona-Schuss oder einem Vollspann-Knaller in den Winkel begeistert Alisha dabei ihre Fans. Schon nach einem Tag hat das Video knapp 350'000 Likes.

Greift Lehmann heute Dienstag auch für die Nati in die Trickkiste? Die Schweizerinnen spielen ab 17.00 Uhr in Marbella ihr zweites Testspiel gegen Polen. Beim 4:1-Sieg am Freitag, dem ersten Spiel unter der neuen Trainerin Pia Sundhage, konnte Lehmann schon mit einem herrlichen Aussenrist-Treffer auf sich aufmerksam machen.