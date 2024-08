Murat Yakin setzt im Tor neu auf Gregor Kobel. KEYSTONE

Murat Yakin hat sich entschieden: Gregor Kobel, nicht Yann Sommer, soll künftig das Tor der Schweizer Nati hüten. Aber ist das der richtige Entscheid des Nati-Trainers?

tbz Tobias Benz

Wie blue Sport am Mittwoch exklusiv verkündet hat, verdrängt Gregor Kobel Yann Sommer als neue Nummer 1 im Nati-Tor. Das Trainer-Team um Murat Yakin hat entschieden, mit dem aufstrebenden Torwart in Richtung WM 2026 zu planen.

Kobel erreichte mit dem BVB in der vergangenen Saison den Champions-League-Final gegen Real Madrid. Mit einem Marktwert von 40 Millionen Euro ist er einer der teuersten Torhüter der Welt.

Yann Sommer hingegen wurde mit Inter Mailand in der vergangenen Saison italienischer Meister und spielt ab September in der Champions League. Statistisch gesehen gehörte er in der vergangenen Saison zu den besten Keepern der Welt.

Hat Murat Yakin richtig entschieden? Lass uns wissen, was Du vom Entscheid des Nati-Trainers hältst.

