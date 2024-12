Mohamed Salah trifft für Liverpool zum Sieg Keystone

Der FC Liverpool gewinnt auch sein sechstes Spiel in der laufenden Champions League. Der bereits für die K.o.-Runde qualifizierte Leader der Premier League siegt auswärts gegen Girona mit 1:0.

SDA

Ein von Mohamed Salah verwandelter Penalty nach etwas mehr als einer Stunde sorgte für den Unterschied in Katalonien. Der formstarke Ägypter steht in dieser Saison bei 16 Toren und 12 Assists in 2 Partien. Im Tor der Liverpooler sorgte der von einer zweimonatigen Verletzungspause zurückgekehrte Alisson für den fünften Zu-Null-Sieg der Engländer in der Ligaphase.

sda