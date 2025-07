Liverpool-Star Diogo Jota (28) stirbt bei Verkehrsunfall

Der portugiesiche Fussball-Star Diogo Jota ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. IMAGO/News Images

Fussballspieler Diogo Jota ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Liverpool-Angreifer hinterlässt eine Frau, die er vor 11 Tagen heiratete und drei Kinder.

Redaktion blue Sport Sandro Zappella

Der portugiesische Fussballprofi Diogo Jota ist tot. Der 28-Jährige, der zuletzt beim FC Liverpool unter Vertrag stand, kam in der Nacht auf Donnerstag bei einem Autounfall in der spanischen Provinz Zamora ums Leben. Auch sein jüngerer Bruder André (26), ebenfalls Profifussballer beim portugiesischen Zweitligisten Penafiel, starb bei dem Unglück.

«Der portugiesische Fussballverband und der gesamte portugiesische Fussball sind zutiefst erschüttert über den Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva heute Morgen in Spanien», schrieb der Verband bei X. Er sei nicht nur ein fantastischer Spieler gewesen, «sondern auch ein aussergewöhnlicher Mensch, der von all seinen Mit- und Gegenspielern respektiert wurde, der eine ansteckende Freude ausstrahlte und ein Bezugspunkt in seiner Gemeinschaft war.»

🚨 Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria).

🚒 Interviene el Parque de Bomberos de Rionegro del Puente (Zona Norte del Consorcio de la @DiputacionZA)

🔥 El vehículo se incendió y las llamas se propagaron a la vegetación.

🖤 Tenían 28 y 26 años. DEP. pic.twitter.com/tqEhIS6iiY — Diputación Provincial de Zamora (@DiputacionZA) July 3, 2025

Laut übereinstimmenden Medienberichten, darunter die spanische Zeitung Marca, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 00:30 Uhr auf der Autobahn A-52 in der Nähe der Gemeinde Cernadilla. Das Fahrzeug kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Strasse ab und geriet in Brand.

Augenzeugen alarmierten die Rettungskräfte – für die Brüder kam jedoch jede Hilfe zu spät. Mehrere Quellen berichten mittlerweile, dass ein geplatzter Reifen während eines Überholmanövers zum Kontrollverlust geführt haben könnte.

Nur elf Tage zuvor hatte Diogo Jota seine langjährige Partnerin Rute Cardoso geheiratet. Er hinterlässt zudem drei Kinder im Alter von vier, zwei und weniger als einem Jahr.

Jotas Karriere führte ihn von Paços de Ferreira über Atlético Madrid, den FC Porto und die Wolverhampton Wanderers 2020 zum FC Liverpool. Mit den «Reds» feierte er zahlreiche Erfolge, zuletzt den Premier-League-Titel im Sommer 2025. In der portugiesischen Nationalmannschaft absolvierte er 49 Länderspiele und erzielte 14 Tore.