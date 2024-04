Luana Bühler: «Wir sind ready und heiss auf die nächsten Spiele» Die Schweizer Nati bereitet sich in Freienbach auf die bevorstehenden EM-Quali-Spiele gegen die Türkei und Aserbaidschan vor. Die Vorfreude bei Tottenham-Legionärin Luana Bühler ist gross. 04.04.2024

Patrick Lämmle und Luca Schaeffner Patrick Lämmle

Nati-Verteidigerin Luana Bühler ruft als Ziel ganz klar den Gruppensieg aus.

Die Stimmung im Schweizer Lager sei sehr gut: «Wir sind ready und heiss auf die nächsten Spiele.» Mehr anzeigen

Für die Heim-EM 2025 ist die Schweiz zwar bereits qualifiziert, dennoch spielt sie in der Qualifikation mit. Auf die leichte Schulter nehmen werden die Schweizerinnen die Spiele aber nicht, wie Tottenham-Verteidigerin Luana Bühler klarstellt.

Denn die Schweiz strebt den Wiederaufstieg in die Gruppe A der Nations League an, dafür müssen in der EM-Quali Siege her. «Für uns geht es darum, dass wir die Spiele positiv und konstruktiv gestalten, dass wir Fussball zeigen, der nach vorne geht. Für uns muss klar das Ziel sein, als Gruppenerster wieder aufzusteigen.»

In der Nations League im letzten Jahr biss sich die Schweiz an den Schwergewichten Spanien, Schweden und Italien die Zähne aus. Nun treffen sie in der Quali auf die Türkei, Aserbaidschan und Ungarn, die im FIFA-Ranking allesamt schlechter klassiert sind als die Schweiz. «Wir haben eine andere Rolle, auf jeden Fall wieder mehr Chancen mit dem Ball zu spielen und hoffentlich auch das eine oder andere Tor herauszuspielen.»

Bühler: «Die Stimmung ist sehr positiv»

Bühler geht nicht im Detail darauf ein, was sich unter Nati-Trainerin Pia Sundhage verändert hat, sagt aber: «Die Stimmung ist sehr positiv. Wie gesagt, frischer Wind tut immer gut. Wir kommen alle gerne in die Schweiz. Wir sind ready und heiss auf die nächsten Spiele. Alles top soweit.»

Gut läuft es der 27-Jährigen zuletzt auch im Verein, wo sie ihren Stammplatz nach einer Verletzungspause wieder zurückerobert hat und im Halbfinal des FA Cup steht. Ganz nebenbei macht sie ihren Master in Betriebswirtschaft. Sie hoffe, Ende Jahr abzuschliessen. Als «Mastermind» zur EM fahren, das würde passen.

