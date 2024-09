Mike Maignan (rechts) sind die Starallüren von Kylian Mbappé ein Dorn im Auge. Bild: Imago

Frankreichs Nationalmannschaft steht vor einer Zerreissprobe. Torhüter Mike Maignan soll lautstark gegen die Starallüren von Kylian Mbappé gewettert haben. Auch Trainer Didier Deschamps steht in der Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Niederlage gegen Italien kam es in der französischen Nationalmannschaft zu Spannungen.

Torwart Mike Maignan beschwerte sich über die Star-Allüren einiger Mitspieler und nahm dabei Superstar Kylian Mbappé ins Visier.

Trotz des folgenden 2:0-Sieges könnte die Stimmung im Team besser sein. Auch Trainer Didier Deschamps steht zunehmend in der Kritik – auch innerhalb des Teams bröckelt der Rückhalt. Mehr anzeigen

In der französischen Nationalmannschaft brodelt es: Nach der 1:3-Niederlage im ersten Spiel der Nations League gegen Italien sei ein Machtkampf entbrannt. In den Hauptrollen: Torwart Mike Maignan und Kylian Mbappé.

Einem Bericht der französischen Sportzeitung «L’Équipe» zufolge soll es nach der Pleite innerhalb der Mannschaft zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein. Milan-Goalie Maignan habe sich lautstark über die Star-Allüren einiger Mitspieler beschwert und sie abschätzig als «Starlets» bezeichnet. Zwar habe der Schlussmann nicht explizit Namen genannt, doch laut «L’Équipe» habe Maignan die Kritik vor allem auch an Kapitän Kylian Mbappé gerichtet. Der Superstar habe besonders «lethargisch und träge» gewirkt.

Maignan gilt als wichtiges Sprachrohr der Mannschaft und es wird befürchtet, dass sich nun ein interner Machtkampf anbahnt. Nach der Pleite gegen Italien habe Mbappé eine Mannschaftssitzung einberufen, bei der verschiedene Themen auf den Tisch kamen. Dabei habe es vor allem Kritik an der taktischen Ausrichtung des Trainerteams um Didier Deschamps gegeben. Auch der Vorwurf stand im Raum, dass Deschamps, der Frankreich 2018 als Trainer zum WM-Titel führte und auch Spieler Weltmeister wurde, zu wenig klare Anweisungen gebe.

Deschamps ist längst nicht mehr unumstritten, spätestens seit den uninspirierten Auftritten an der EM weht ihm ein rauer Wind entgegen. Gegen Belgien feierten die Franzosen dann nach der Pleite gegen Italien einen 2:0-Sieg. Ob dieser Sieg schon reicht, damit wieder Ruhe einkehrt, wird sich wohl beim nächsten Zusammenzug weisen. Captain Mbappé wurde gegen Belgien übrigens erst in der 67. Minute eingewechselt, am Skore änderte sich danach nichts mehr.

