Randale deutscher Urlauber gehören am Ballermann zum Alltag. Diesmal setzte die mallorquinische Polizei Platzpatronen ein.

dpa/lih dpa

Den Aufstieg feierten einige Anhänger Aachens auf Mallorca. Die Party im Lokal Bamboleo sei aus dem Ruder gelaufen, so ein Polizeisprecher.

Die Polizei setzte Platzpatronen ein, als Massnahme, den öffentlichen Frieden wiederherzustellen. Mehr anzeigen

Die Polizei auf Mallorca hat einer Party von randalierenden Fussballfans von Alemannia Aachen am Ballermann mit Schüssen ein Ende gesetzt.

Wie «T-Online» berichtet, sprechen Zeugen davon, dass zwei Anhänger Aachens an der Playa de Palma durch Gummigeschosse verletzt wurden. Der Polizei zufolge sei dem nicht so. Man habe Platzpatronen eingesetzt, um die Fans von der sogenannten Schinkenstrasse zu vertreiben, wie ein Sprecher der Polizei auf der spanischen Mittelmeerinsel bestätigte.

Auf einem Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, ist zu sehen, wie eine Gruppe Polizisten Aachener Fans mit Gewehren vor sich hertreibt. Die Deutschen feierten den Aufstieg ihrer Mannschaft in die 3. Liga.

Aachen-Fans dürfen sich auf kommender Saison auf Fussball aus der 3. Liga freuen. IMAGO/Eibner

Die Party im Lokal Bamboleo sei aus dem Ruder gelaufen, so der Polizeisprecher. «Die Fussballfans fingen an, in der Kneipe zu randalieren. Als ein Türsteher sie hinauswerfen wollte, wurde er angegriffen.» Auch als die Polizei vor Ort erschien, weigerten sich die Deutschen zu gehen. Daher habe man Massnahmen ergriffen, um den öffentlichen Frieden wiederherzustellen. Festnahmen gab es laut dem Sprecher aber keine.

Nach dem Saisonende in den deutschen Fussballligen sind zahlreiche Mannschaften und Fans an die Playa de Palma gereist, um zu feiern. Mai und Juni gelten wegen des jungen und feierwütigen Publikums als die schlimmsten Monate in Sachen Exzesse am Ballermann. Im vergangenen Jahr sorgte das Bamboleo für Schlagzeilen, als Türsteher des Lokals deutsche Urlauber mit Schlagstöcken verfolgten.

