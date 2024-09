Der deutsche Offensivspieler Jamal Musiala war von den Ungarn nicht zu stoppen Keystone

In der Nations League setzen sich am Samstag in der Liga A die Favoriten durch. Deutschland fertigt Ungarn 5:0 ab, die Niederlande siegt gegen Bosnien-Herzegowina 5:2.

sda/zap SDA

Deutschland und Ungarn trafen bereits an der EM in der Gruppenphase aufeinander, damals gewann die DFB-Auswahl 2:0. Dass das Resultat diesmal noch deutlicher zu Gunsten der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ausfiel, lag vor allem am überragenden Jamal Musiala. Der erst 21-jährige Offensivspieler von Bayern München schoss das 2:0 (58.) und bereitete die Tore von Niklas Füllkrug (27.), Florian Wirtz (66.) und Aleksandar Pavlovic (77.) vor.

Wie Musiala vor dem 1:0 den Ball behandelte, war eine Augenweide. Beim 2:0, das 13 Sekunden nach einem Eckball der Ungarn fiel, spielte er nach einem Pass von Florian Wirtz in die Tiefe seine Schnelligkeit aus. Danach setzten die Gastgeber zur Gala an.

Pavlovic war in seinem zweiten Länderspiel zum ersten Mal erfolgreich. Für das 5:0 zeichnete Kai Havertz (81.), der zuvor zweimal an der Torumrandung gescheitert war, per Penalty verantwortlich. Es war für die Deutschen im 17. Spiel der Nations League erst der vierte Sieg und der höchste unter der Leitung von Nagelsmann.

Holland gewinnt Torfestival

In Duell zwischen der Niederlande und Bosnien-Herzegowina in Eindhoven fielen gar sieben Tore. Tijjani Reijnders in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und Cody Gakpo (56.) brachten die Gastgeber 3:1 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste durch den bereits 38-jährigen Edin Dzeko (73.) sorgten Wout Weghorst (88.) und Xavi Simons (92.) für klare Verhältnisse.

In der Liga B feierte Englands Interimstrainer Lee Carsley, der Nachfolger des vom Amt zurückgetretenen Gareth Southgate einen erfolgreichen Einstand. Der EM-Finalist setzte sich in Dublin gegen Irland 2:0 durch. Die Tore für den Favoriten erzielten Declan Rice (11.) und Jack Grealish (26.).

Videos aus dem Ressort

Für die Nati spricht gegen Spanien mit Wunderkind Yamal einzig die Statistik blue News Leiter Sport Michael Wegmann schätzt die Chancen der Schweizer Nationalmannschaft gegen Spanien mit Yamal und Co. vor dem Spiel ein. 07.09.2024

Lustige Captain-Debatte und Übersetzungs-Wirrwar an der Nati-PK Die Pressekonferenz vor dem Spanien-Spiel gibt einiges zu Lachen. Denis Zakaria wird versehentlich zum Captain und Murat Yakin hört lieber der Übersetzerin zu. 07.09.2024

sda/zap