Nati verliert treffsichersten Schweizer Stürmer an Bosnien

Im Jahr 2015 machte Haris Tabakovic seine Tore noch für die U21-Nati. Keystone

Haris Tabakovic macht seit Monaten mit seiner sagenhaften Torquote auf sich aufmerksam. Ins Nati-Kader schaffte es der 29-Jährige aber nicht. Jetzt hat er ein Aufgebot für die bosnische Nationalmannschaft erhalten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Haris Tabakovic hat im Kalenderjahr 2023 für Austria Wien und Hertha BSC 30 Tore in 32 Spielen geschossen.

Bei Nati-Coach Murat Yakin ist der Stürmer trotz der herausragenden Torquote kein Thema.

Jetzt ist der Doppelbürger vom bosnischen Fussball-Verband aufgeboten worden. Mehr anzeigen

«Ist Tormaschine Haris Tabakovic einer für die Nati?», titelte blue News im Mai dieses Jahres. Der grossgewachsene Stürmer hatte da gerade mit einem Hattrick das Derby zwischen Austria Wien und Rapid entschieden und in der Rückrunde 15 Tore in 12 Spielen erzielt.

Auf ein Nati-Aufgebot wartete der Grenchner in der Folge aber vergeblich. Auch nach seinem Wechsel zu Hertha BSC im Sommer und weiteren Toren gab es nie einen Anruf von Murat Yakin. «Ich habe immer gesagt, ich bin offen für beide Verbände – und warte ab, wer mich nominiert. Wenn die Bosnier Ernst machen, bin ich bereit, für das Heimatland meiner Eltern zu spielen», äusserte sich der 29-Jährige im September im «Kicker».

Worte, die als Warnung an den SFV interpretiert werden konnten. Auf Tabakovic angesprochen, meinte Yakin beim letzten Nati-Zusammenzug im Oktober aber: «Wenn wir junge Spieler haben, die im Ausland ihre Leistung bringen, haben diese selbstverständlich Vorrang.»

Tabakovic stellt Nati-Stürmer in den Schatten

Nun, mit einem Blick auf die im Ausland spielenden Nati-Stürmer zucken dem aussenstehenden Betrachter die Schultern. Zeki Amdouni bei Burnley: 2 Saisontore. Andi Zeqiri in Genk: 4 Saisontore. Breel Embolo fällt seit August mit einem Kreuzbandriss aus. Cedric Itten kommt bei YB immerhin auf 7 Treffer.

Und Haris Tabakovic? Der schiesst weiter Tore am Laufmeter. 14 Mal hat er in dieser Spielzeit für Hertha Berlin in 15 Spielen getroffen. Im Jahr 2023 erzielte der frühere YB- und GC-Profi bislang 30 Tore in 32 Partien. Damit ist er der mit Abstand treffsicherste Stürmer, der für die Schweizer Nati infrage kommen könnte.

In Ballerlaune: Haris Tabakovic. Keystone

Gewiss kann man die 2. Bundesliga nicht mit etwa der Premier League vergleichen. Fakt ist aber: Der 1,94-Meter-Hüne ist on fire. Am letzten Wochenende schoss er wieder zwei Tore, eines davon traumhaft mit der Hacke. Und am Mittwoch ballerte Tabakovic Bundesligist Mainz 05 mit einem weiteren Doppelpack aus dem Pokal. Ein Stürmer mit so viel Selbstvertrauen hätte der Nati vor den anstehenden entscheidenden Spielen in der EM-Qualifikation sicher gutgetan.

Zwischen 2013 und 2016 absolvierte Tabakovic 15 Spiele für die U21-Nati. Es dürften seine letzten Einsätze im Schweiz-Trikot geblieben sein. Denn nun haben die Bosnier tatsächlich Ernst gemacht und Tabakovic mit einem Aufgebot für die anstehenden EM-Quali-Spiele gegen Luxemburg und die Slowakei belohnt. Kommt Tabakovic zum Einsatz, ist das Thema Schweizer Nati endgültig gegessen.