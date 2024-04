Roma-Stürmerin Alayah Pilgrim lässt Viola Calligaris stehen und bejubelt ihren Treffer. Bild: Imago

Am Wochenende haben sich einige Nati-Spielerinnen auf internationaler Bühne ins Rampenlicht gespielt. Hier gibts den Überblick.

Pilgrim wird nach Sieg im Spitzenkampf ausgezeichnet

Am Montag trifft Alayah Pilgrim im Spitzenkampf gegen Juventus Turin bereits in der 5. Minute zum 1:0. In hohem Tempo läuft sie auf Nati-Kollegin Viola Calligaris zu und lässt sie mit einer Körpertäuschung stehen, ehe sie den Ball ins nahe Eck zimmert. Auf dem Weg zum 2:1-Sieg lässt die 20-Jährige immer wieder ihre Klasse aufblitzen und wird zur wertvollsten Spielerin der Partie gekürt. Die AS Roma führt die Tabelle nun mit 13 Punkten Vorsprung auf Juventus Turin an. Eseosa Aigbogun fehlt bei den Römerinnen noch immer verletzt.

Jokerin Riola Xhemaili trifft sehenswert

Wolfsburg schlägt Freiburg diskussionslos mit 4:1. Den Schlusspunkt setzt die zur Pause eingewechselte Riola Xhemaili in der 62. Minute. An der Strafraumgrenze lässt sie ihre Gegenspielerin ins Leere laufen und zirkelt den Ball präzise ins linke Eck. Es ist der erste Bundesliga-Treffer der 21-Jährigen in der laufenden Saison. Auf einen Startelf-Einsatz wartet sie dagegen noch vergeblich.

Luana Bühlers Titel-Traum lebt

Nach ihren starken Auftritten in der Nati setzt Luana Bühler auch mit Tottenham zum Höhenflug an. Im Halbfinal des FA Cup setzen sich die Spurs nach einem harten Fight gegen Leicester City mit 2:1 nach Verlängerung durch. Im Final treffen Bühler und Co. am 12. Mai im Wembley-Stadion auf Manchester United.

Direktduell der Nati-Torhüterinnen

Im Duell der Schweizer Nati-Torhüterinnen Elvira Herzog und Livia Peng gibt es keine Siegerin, die Partie endet 1:1. Herzog, die zuletzt in der Nati die Nase vorn hatte, bekommt im Bremen-Tor mehr Gelegenheiten, sich auszuzeichnen als Leipzig-Torhüterin Peng. Bei Leipzig dürfen ab der 61. Minute auch die beiden Nati-Spielerinnen Lara Marti und Lydia Andrade mittun, am Skore ändert sich aber nichts mehr.

Die FCZ-Frauen setzen vor den Playoffs ein Ausrufezeichen

In der Swiss Women's Super League fügen die FCZ-Frauen Leader Servette am letzten Spieltag vor den Playoffs die erste Niederlage zu. Auswärts gewinnt der FCZ 3:0 und festigt damit Platz zwei in der Tabelle. In den Playoffs kommt es zu folgenden Paarungen: Servette (1.) – Aarau (8.), FCZ (2.) – Luzern (7.), Basel (3.) – St.Gallen (6.) und YB (4.) – GC (5.).

