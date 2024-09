Mauricio Pochettino soll die USA an der Heim-WM 2026 zum Erfolg führen Keystone

Der Argentinier Mauricio Pochettino, bis im Mai Trainer von Chelsea, wird Nachfolger von Gregg Berhalter als Fussball-Nationaltrainer der USA.

SDA

Berhalter ist nach dem Verpassen der Viertelfinals der Copa America entlassen worden. Matt Crocker, der Sportdirektor des US-Verbandes, verkündete die Ernennung des neuen Trainers: «Mauricio (Pochettino) ist ein Seriensieger mit einer tiefen Leidenschaft für die Entwicklung von Spielern und einer nachgewiesenen Fähigkeit, wettbewerbsfähige Teams aufzubauen. Seine Ergebnisse sprechen für sich und ich bin überzeugt, dass er die beste Wahl ist, um das enorme Potenzial unseres Teams auszuschöpfen.»

Die USA sind im Juli als Gastgeber der Copa America nach zwei Niederlagen (Uruguay, Panama) und einem Sieg (Bolivien) bereits in der Gruppenphase des Heimturniers gescheitert. Das USA-Team will an der nächsten (Heim-)WM ein schöneres Gesicht zeigen.

Pochettino ist der zweite Nicht-Amerikaner nach dem Deutschen Jürgen Klinsmann, der das USA-Team führen wird. Pochettino trainierte zuletzt die Klubteams Chelsea, Paris St-Germain, Tottenham Hotspur, Southampton und Espanyol Barcelona. Mit Tottenham erreichte er 2019 den Final der Champions League.

