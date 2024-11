Cristiano Ronaldo macht mit Portugal kurzen Prozess gegen Polen. KEYSTONE

Portugal sichert sich nach Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien als fünftes Team den Platz in den Viertelfinals der Nations League. Dänemark und Kroatien müssen sich noch gedulden.

SDA

Die Portugiesen sicherten sich das Weiterkommen und den Sieg in der Gruppe 1 mit einem 5:1 vor heimischem Publikum gegen Polen. Sämtliche Treffer fielen in der zweiten Halbzeit. Unter anderem trafen Superstar Cristiano Ronaldo doppelt und Bruno Fernandes mit einem herrlichen Weitschuss.

Aufgrund der Niederlage Polens hätte Kroatien im anderen Spiel der Gruppe ein Punkt gegen Schottland für die Viertelfinalqualifikation gereicht. Lange sah es so aus, als würden Luka Modric und seine Teamkollegen dies schaffen – trotz langer Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte gegen Petar Sucic. Erst vier Minuten vor dem Ende traf John McGinn für das Heimteam im Hampden Park in Glasgow. So ist hinter Portugal nach wie vor alles offen im Kampf um das zweite Viertelfinal-Ticket.

Spanien blieb zum 15. Mal nacheinander ungeschlagen. Der Europameister und amtierende Nations-League-Sieger musste beim Gastspiel in Kopenhagen nur kurz zittern. Captain Mikel Oyarzabal nach einer Viertelstunde und Ayoze Perez nach einer knappen Stunde brachten die Iberer 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer der Dänen durch Gustav Isaksen kam zu spät. So geht es in der Schweizer Gruppe am letzten Spieltag im Direktduell zwischen Dänemark und Serbien um Platz 2.

sda