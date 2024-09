Edon Zhegrova hat mit seinen Toren dazu beigetragen, dass sich Lille für die Champions League qualifizieren konnte. Keystone

Zwischen der 0:3-Niederlage gegen Rumänien und dem 4:0-Sieg gegen Zypern schmeisst der Kosovo drei Spieler aus dem Kader – darunter Ex-FCB-Kicker Edon Zhegrova.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Kosovo bestritt in den letzten Tagen zwei Spiele in der Nations League. Zwischen der ersten und zweiten Partie wurden drei Spieler rausgeworfen – darunter Ex-FCB-Spieler Edon Zhegrova.

Die drei Spieler sollen sich bis spät in die Nacht in einem Nachtclub aufgehalten haben und somit gegen die internen Regeln verstossen haben.

Zhegrova wehrte sich auf Instagram gegen die Vorwürfe.

Ohne die drei vermeintlich wichtigen Spieler siegte der Kosovo auswärts gegen Zypern mit 4:0. Dies, nachdem man Rumänien im ersten Spiel klar mit 0:3 unterlag. Mehr anzeigen

In einer kurzen Mitteilung, die auch im Namen des einst glücklosen FCZ-Trainers Franco Foda verfasst wird, heisst es, dass das ehemalige Basel-Talent Edon Zhegrova (Lille), Torhüter Arijanet Muric (Ipswich Town) und Florent Muslija (SC Freiburg) gegen «vom Verband festgelegte Regeln verstossen» hätten. Sie standen deshalb am Montagabend im Nations-League-Spiel gegen Zypern nicht mehr im Kader.

Was vorgefallen sein soll, decken dann kosovarische Medien auf. So sollen die Drei in der Nacht von Samstag auf Sonntag bis 2 Uhr morgens in einem Nachtclub gewesen sein.

Zhegrova und Muric? Da war doch was …

Zhegrova und Muric sind keine Unschuldslämmer, sie wurden schon in der Vergangenheit zwischenzeitlich suspendiert. So schrieb Zhegrova im Frühling in einem öffentlichen Post, dass er «vielen im Verband ein Dorn im Auge» sei. Auslöser der Aussage war damals ein Streit um das Aufgebot des Kosovo-Stars. Weil ihm für eines von drei Spielen die Freigabe seines Klubs Lille gefehlt hatte, wurde er vom Verband für die anderen zwei Partien übergangen. So zumindest die Version von Zhegrova.

Und Muric, der einst im GC-Nachwuchs ausgebildet wurde, sorgte im Herbst 2020 für Negativ-Schlagzeilen. Zu Pandemie-Zeiten empfing er unbewilligt Damen-Besuch im Hotel. Ein halbes Jahr später wurde er aus dem Kader gestrichen, weil er sich während des Zusammenzugs die Kante gegeben haben soll. Vielleicht vor lauter Einsamkeit? Denn dass Damen-Besuch nicht gut ankommt, hat er da ja bereits gewusst. Und zwei Mal den gleichen Fehler machen, das geht nun wirklich nicht.

Zhegrova wehrt sich öffentlich – und Kosovo feiert einen Sieg

Und so gilt vorerst für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung, wie man so schön zu sagen pflegt. Denn zumindest Zhegrova, der einst als fussballverrücktes Kind den Garten seines Grossvaters verwüstete, wehrte sich inzwischen in einer Instagram-Story gegen die Vorwürfe und berichtet von Fake News. Er wolle die Antwort auf dem Platz geben. Vielleicht ist ja doch alles nur ein ganz grosses Missverständnis.

Fakt ist: Nach dem Aufreger um das Trio Infernale präsentiert sich das kosovarische Nationalteam am Montagabend in Zypern äusserst unaufgeregt und fährt einen souveränen 4:0-Sieg ein. Donat Rrudhani vom FC Luzern glänzt dabei mit zwei Assists.

Grossvater Zhegrova über Edon: «Als Kind hat er meinen Garten verwüstet» Ex-Bebbi Edon Zhegrova hat bei seinem aktuellen Verein LOSC Lille den nächsten Schritt gemacht. Sein Ziel ist es jedoch, es ganz nach oben zu schaffen. Der Kosovare im Kurz-Porträt. 20.08.2024

Die Top-Transfers der Super League Auch in der Schweiz dreht sich das Transfer-Karussell wieder. blue Sport hält sie diesbezüglich auf dem Laufenden. 05.07.2024

Das sind die heissesten Sommer-Tansfers blue Sport hält dich auf dem Laufenden und präsentiert dir die heissesten Transfers im internationalen Fussball. 07.06.2024