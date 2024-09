Cristiano Ronaldo bejubelt sein 900. Karriere-Tor Keystone

Cristiano Ronaldo hat eine weitere beeindruckende Marke im Weltfussball geknackt. Zum Nations-League-Auftakt gegen Kroatien erzielt der 39-jährige Portugiese sein 900. Karriere-Tor.

SDA

Das zwischenzeitliche 2:0 nach 34 Minuten feierte der Captain entsprechend emotional. Im 213. Länderspiel war es Ronaldos 131. Tor. Weltweit kommt kein Fussballer auf mehr Länderspiele und Tore im Nationaltrikot.

Bereits vor der Partie hatte Ronaldo angekündigt, nicht an das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere zu denken. «Wenn ich kein Mehrwert mehr bin, werde ich der Erste sein, der geht», sagte er. Es sei ihm nach der EM in Deutschland nie in den Sinn gekommen, dass sein Zyklus zu Ende sei. «Im Gegenteil: Es hat mich noch mehr motiviert, weiterzumachen.»

SDA