Bruno Fernandes trifft für Portugal kurz vor der Pause. Bild: Keystone

Schottland bleibt in der EM-Qualifikation verlustpunktlos. Die Schotten gewinnen gegen Schlusslicht Zypern 3:0 und thronen nach fünf Spieltagen an der Spitze der Gruppe A.

Nach einer halben Stunde hatte die Mannschaft von Steve Clarke Joël Mall im Tor der Zyprer bereits dreimal bezwungen. Danach musste sich der Goalie von Servette zwar nicht mehr bezwingen lassen, die Südeuropäer kamen aber nie in die Situation, der Partie in Larnaca noch eine Wende zu verpassen. Damit ist Schottland auf bestem Weg, zum zweiten Mal in Serie und zum vierten Mal insgesamt an einer Europameisterschaft teilzunehmen.

Erster Verfolger der Schotten sind die Spanier, die gegen Georgien einen eindrücklichen 7:1-Erfolg feiern konnten. Alvaro Morata traf für die Iberer dreifach.

Siege für Kroatien und Portugal

Einen deutlichen Sieg gab es auch für die Kroaten, die gegen das noch punktelose Lettland 5:0 gewannen. Damit zog der Finalist der Nations League an Armenien vorbei, das in der Türkei nur knapp einen überraschenden Sieg verpasste. Erst in der 88. Minute gelang Bertug Yildirim der Ausgleich für das Team des deutschen Trainers Stefan Kuntz, das an der Spitze der Gruppe D verbleibt, drei Punkte vor Kroatien und Armenien.

In der Gruppe J überrascht Luxemburg weiter. Der Zwergstaat gewann gegen Island 3:1 und hat damit zur Slowakei auf Rang 2 aufgeschlossen. Die Slowaken verloren den Spitzenkampf zuhause gegen Portugal 0:1. Dank des Treffers von Bruno Fernandes liegen die Portugiesen nun fünf Punkte voraus.

Die Übersicht

Gruppe A

Gruppe D

Gruppe J

sda