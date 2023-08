Schwarzer Tag für Zakaria und Rodriguez ++ Xhaka überragt alle

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Dortmund Stark Gregor Kobel

Nach starkem Saisonauftakt gegen Köln bestätigt Kobel auch in Bochum seine aktuelle Topform. Eine ausgezeichnete Parade gegen Hofmann verhindert den frühen Rückstand – zum Ende hält er den Dortmundern nach einem abgefälschten Schuss von Osterhage reflexartig den Punkt fest. Der Gegentreffer pfeift mit 107 km/h am Schweizer vorbei. Viel zu machen gibt es da trotz spitzem Winkel nicht.

Gladbach Bester Gladbacher Jonas Omlin

Für Seoane und Omlin gibt es gegen Meisterkandidat Leverkusen nichts zu holen. Von vorne bis hinten werden die Gladbacher ausgespielt. Omlin ist dabei der beste Mann für das Heimteam, verhindert in der Schlussphase zuerst im Eins gegen Eins mit Hlozek und dann mit Boniface den vierten Gegentreffer. Bei den Toren eins bis drei wird der Schweizer von seiner Hintermannschaft im Stich gelassen.

Gladbach Kurz vor Wechsel? Nico Elvedi

Wie beim 4:4 gegen Augsburg steht Elvedi nicht im Kader. Laut dem italienischen Transfer-Experten Gianluca die Marzio steht der Schweizer vor einem Wechsel in die Premier League. Nachdem der Innenverteidiger lange mit den Wolverhampton Wanderers in Verbindung gebracht wurde, soll nun aber offenbar der FC Everton die besten Karten halten.

Bayer Leverkusen Eindrücklich Granit Xhaka

8:0 im Cup. 3:2 gegen Leipzig. 3:0 in Gladbach. Bayer Leverkusen spielt zum Start der Saison ganz gross auf. Bedanken muss sich die Werkself dafür in erster Linie bei Granit Xhaka. Der Schweizer ist Dreh- und Angelpunkt im Team von Xabi Alonso. Das 1:0 leitet er mit einem herrlichen gelupften Steilpass in den Strafraum ein, und auch beim zweiten Treffer der Gäste spielt er den Assist zum Assist.

Wie schon am ersten Spieltag gehört Xhaka auch dieses Wochenende zur «kicker-Elf des Spieltags».

Augsburg Unauffällig Ruben Vargas

Gegen Bayern München bleibt der FC Augsburg ohne Aussicht auf Punkte. Daran kann auch Ruben Vargas nichts ändern. Der Schweizer kommt im Bayern-Derby offensiv nie richtig ins Spiel, macht seine Sache defensiv aber grundsätzlich gut.

Mainz 05 Remis Edimilson Fernandes

Mainz spielt gegen Frankfurt stark auf und dominiert die Partie über weite Strecken. Auf der rechten Seite einer Dreierkette räumt Fernandes hinten auf und setzt auch vorne Akzente. Es ist sein weiter Ball in den Strafraum, der bei Trapp für Verwirrung sorgt und im 1:0 durch Jae-sung Lee endet. In Überzahl fühlt sich Mainz in der Schlussphase aber dann zu wohl. Fernandes wird ausgewechselt und prompt klingelt es nach einem Angriff über die rechte Abwehrseite. Am Ende steht's 1:1. Bitter.

Mainz 05 Verletzt Silvan Widmer

Silvan Widmer fehlt auch im zweiten Ligaspiel aufgrund einer Fussverletzung.

Wolfsburg Souverän Cédric Zesiger

Der 25-Jährige scheint in der Wolfsburger Innenverteidigung gesetzt. Auch gegen Köln spielt der Schweizer über die volle Distanz und feiert einen 2:1-Auswärtssieg. Wie brutal das Niveau der Bundesliga ist, erfährt Zesiger spätestens in der 55. Minute. Für einmal kann er nicht richtig Druck auf den ballspielenden Gegner erzeugen und wird prompt mit dem 0:1 bestraft. Dafür zeigt der Ex-YB-Akteur auch seine Qualitäten mit dem Ball am Fuss. Ein mutiger Vertikalpass führt in der zweiten Hälfte beinahe zum 2:1, der Schuss von Teamkollege Lovro Majer knallt aber an die Latte.

Darmstadt 98 Teileinsatz Filip Stojilkovic

Kommt gegen Union Berlin in der 67. Minute in ein Spiel, das bereits gelaufen ist. Darmstadt verliert trotz 70 Minuten Überzahl gegen Urs Fischers Truppe klar und deutlich mit 1:4. Daran kann auch Stojilkovic nichts mehr ändern.

VfL Bochum Bankdrücker Noah Loosli

Nach einem Kurzeinsatz bei der 0:5-Schlappe gegen Stuttgart zum Bundesliga-Auftakt, muss sich Bochum-Neuzugang Noah Loosli gegen Dortmund über 90 Minuten mit der Bank abfinden. Seine Teamkollegen trotzen dem Vizemeister ein 1:1 ab.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

ManCity Fühlt sich unwohl Manuel Akanji

Fehlt zum ersten Mal in dieser Saison in der Startaufstellung der «Citizens». Allerdings ist der Schweizer kein Opfer des berüchtigten «Pep-Roulette», sondern krankgeschrieben. Der englische Meister gewinnt auch ohne den Schweizer bei Sheffield United – allerdings hauchdünn, mit 2:1.

Newcastle Bittere Pleite Fabian Schär

Am St.Galler liegt es eindeutig nicht, dass Newcastle ein verrücktes Spiel gegen Liverpool trotz Überzahl noch aus der Hand gibt. Darwin Nunez trifft kurz vor Schluss für die Reds doppelt – beide Angriffe laufen aber über die linke Abwehrseite der Magpies. Einmal kann Botman den Passweg nicht zustellen, einmal ist es Dan Burn. Schär kann dabei nur zuschauen.

Nottingham Ersatz Remo Freuler

Im Old Trafford gibt Forrest einen 2:0-Vorsprung aus der Hand. Freuler kann die Niederlage nicht abwenden, weil er erneut 90 Minuten auf der Bank sitzt.

Burnley Risikofreudig Zeki Amdouni

Ein Tor will Amdouni auch gegen Aston Villa nicht gelingen. Bei der 1:3-Niederlage gehört der Schweizer aber zu den auffälligsten Akteuren der «Clarets». Bereits nach zwei Ligaspielen ist klar zu sehen, dass sich der Ex-Basler nicht vor der Premier League scheut.

Brighton Nicht im Kader Andi Zeqiri

Die überraschende 1:3-Niederlage gegen West Ham sieht Zeqiri von der Tribüne aus. Der Schweizer scheint nicht zu den Plänen von Brighton-Coach De Zerbi zu gehören und steht schon wieder nicht im Kader.

Fulham Ersatz Kevin Mbabu

Auch Mbabu erhält keine Einsatzzeit. Immerhin sitzt der Aussenverteidiger beim Punktgewinn gegen Arsenal auf der Bank.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Championship

Norwich City Startaufstellung Christian Fassnacht

Beim 4:0-Auswärtssieg gegen Huddersfield Town steht Fassnacht in der Startaufstellung. Für das Vertrauen bedankt er sich mit einem herrlichen Aussenristpass auf Teamkollege Sargent, der zwar nicht genau ankommt, aber den Torwartfehler erzwingt, der zum 1:0 führt. In der zweiten Hälfte gelingt dem Schweizer dann beinahe das 4:0, unglücklicherweise schiebt er die Kugel aber knapp am Tor vorbei. Wird in der 76. Minute ausgewechselt.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Spiel am Montag Yann Sommer

AC Milan Eingewechselt Noah Okafor

Milan legt gegen Torino eine Gala-Vorstellung an den Tag. Okafor wird beim 4:1-Sieg in der 66. Minute eingewechselt. Alle fünf Tore sind bis dahin bereits gefallen.

Bologna Kurz nicht aufgepasst Michel Aebischer

Wie die restlichen seiner Teamkollegen zeigt er eine hervorragende Leistung gegen Juventus Turin. Bis in die 80. Minute. Dann verliert der Schweizer im Mittelfeld einen Zweikampf gegen Paul Pogba und prompt schlägt es zwei Pässe später hinten ein. Es ist das 1:1-Schlussresultat. Sehr ärgerlich.

Bologna Aktiv aber erfolglos Dan Ndoye

Ndoye spielt gegen Juve von Beginn weg und scheitert in der Startphase mit einem Abschluss aus spitzem Winkel an Torhüter Mattia Perin. Schade, denn danach bieten sich dem 22-Jährigen gegen den starken Gegner nicht mehr so viele Gelegenheiten. In der 70. Minute fordert der 22-Jährige erfolglos einen Elfmeter. Ausgewechselt wird Ndoye erst kurz vor Schluss.

FC Turin Schwarzer Tag Ricardo Rodriguez

Für Torino läuft es bei der AC Milan am Samstag überhaupt nicht. Rodriguez lässt sich beim 0:1 von Ruben Loftus-Cheek überlaufen. Danach macht er keine Fehler mehr – dafür seine Teamkollegen. Am Ende steht's 1:4.

Genua Wichtiger Dreier Silvan Hefti

Genua gelingt bei Lazio ein sensationeller 1:0-Erfolg. Hefti steht beim Aufsteiger aber nicht in der Startaufstellung, sondern wird in der 70. Minute zur Siegsicherung eingewechselt. Ihm unterlaufen keine Fehler.

Hellas Verona Nicht im Kader Kevin Rüegg

Rüegg wird beim 2:1-Sieg von Hellas Verona gegen die AS Roma als verletzt gemeldet und fehlt im Kader.

Empoli Unglücklich Nicolas Haas

Haas spielt bei der 0:2-Pleite gegen Monza über 90 Minuten als linker Sechser durch. Bei den Gegentreffern trifft ihn keine Schuld. In der 77. Minute erzielt er mit einem Abschluss aus kurzer Distanz beinahe den Anschlusstreffer, Monzas Keeper pariert aber glänzend.

🇪🇸 LaLiga

Sevilla Startelf Djibril Sow

Bei der turbulenten 3:4-Pleite gegen Deportivo Alaves sitzt er vergangenen Montag noch auf der Bank, am Samstag zu Hause gegen Girona steht er neben Rakitic in der Startformation und spielt durch. Allerdings kann auch der Schweizer die zweite Saisonniederlage in Folge nicht verhindern. Im Gegenteil: Bei der Ecke vor dem 0:1 ist es Sow, der den Ball nicht klären kann und ihn ungewollt zum Gegenspieler bugsiert. Es trifft ihn zumindest eine Teilschuld am frühen Rückstand. Weitere Fehler erlaubt er sich keine.

Valencia Nicht im Kader Eray Cömert

Valencia verliert gegen Osasuna 1:2. Cömert ist nicht dabei.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Drei Gegentreffer Philipp Köhn

Für Köhn gibt es beim 3:3 in Nantes nichts zu halten. Einen Vorwurf kann man dem Schweizer Keeper trotz der drei Gegentreffer nicht machen. Gross aufregen dürften sich die Monegassen über das Unentschieden ohnehin nicht. Mit sieben Punkten aus drei Spielen führen sie in der Ligue 1 die Tabelle an.

AS Monaco Penalty verschuldet Denis Zakaria

Zakaria läuft es gegen Nantes nicht wie gewünscht. Bereits in der fünften Minute verschuldet der Schweizer nach einem klaren Foul einen Penalty – danach gibt es noch zwei weitere Gegentore. Immerhin bügeln die Vorderleute die Fehler der Hintermannschaft am Schluss aus und retten Monaco einen Punkt.

AS Monaco Verletzt Breel Embolo

Breel Embolo hat sich im August das Kreuzband gerissen und wird noch lange ausfallen.

Lorient Sichere Sache Yvon Mvogo

Für Mvogo gibt es beim 4:1-Sieg gegen Lille nicht sonderlich viel zu tun. Er hält zweimal stark und muss einmal hinter sich greifen.

Toulouse 0:2-Niederlage Vincent Sierro

Sierro verliert mit Toulouse auswärts gegen Strasbourg 0:2. Beim ersten Gegentreffer trifft ihn keine Schuld, beim zweiten steht er schon nicht mehr auf dem Platz. Er wird in der 82. Minute ausgewechselt.

Nizza Kurzeinsatz Jordan Lotomba

Beim 0:0 gegen Nizza wird Lotomba in der 89. Minute eingewechselt. Dass ihm da nichts mehr gelingt, ist keine Überraschung.

Montpellier Eingewechselt Becir Omeragic

Montpellier kassiert gegen Reims in 56 Minuten drei Gegentreffer auf eigenem Terrain. Als Omeragic in der 59. Minute ins Spiel kommt, passiert nichts mehr. Als Innenverteidiger kann man keine bessere Werbung für einen Stammplatz machen.

🇺🇸 Major League Soccer

Chicago Fire So lala Xherdan Shaqiri

Chicago Fire verliert bei LA Galaxy klar mit 0:3. Shaqiri hat eine auffällige Startphase und scheitert unter anderem bereits nach 35 Sekunden aus aussichtsreicher Position am gegnerischen Torhüter. Sein Spiel wird aber eingeschränkt, nachdem Teamkollege Gimenez mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Danach kommt von den Gästen nichts mehr.

Chicago Fire Eingewechselt Maren Haile-Selassie

Haile-Selassie sitzt zu Beginn auf der Bank und kann nach seiner Einwechslung keine Akzente setzen.

St. Louis City 1:2-Pleite Roman Bürki

St.Louis City verliert in Orlando mit 1:2. Bürki zeigt beim Stand von 0:0 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit eine starke Parade, muss sich dann aber zuerst aus spitzem Winkel und dann vom Punkt geschlagen geben.

Los Angeles FC Nicht im Kader Eldin Jakupovic

Jakupovic steht beim 1:2 gegen Charlotte nicht im Kader.

🇦🇹 Bundesliga

Sturm Graz Beinahe Torschütze Gregory Wüthrich

Innenverteidiger Gregory Wüthrich gewinnt mit Sturm Graz gegen Linz 4:1. Beinahe hätte sich der hinten einmal mehr solid aufspielende Schweizer in der 52. Minute in die Torschützenliste eingetragen. Er setzt den Ball aus nächster Nähe mit dem Oberschenkel ans Lattenkreuz.

RB Salzburg Verletzt Bryan Okoh

Der 20-Jährige kann einem nur leid tun. Aufgrund eines Kreuzbandrisses fiel er knapp 500 Tage aus und kämpfte sich langsam zurück. Doch inzwischen fehlt er wieder verletzt, da er sich noch vor der Saison im Testspiel gegen Inter Mailand eine gröbere Muskelverletzung zugezogen hat. Er wird voraussichtlich erneut mehrere Monate ausfallen. Salzburg gewinnt beim Wolfsberger AC ohne ihn 2:1.

🇬🇷 Super League 1

AEK Athen Nächste Runde Steven Zuber

In Champions-League-Playoff-Hinspiel startet Zuber auf der Zehn, kann aber die knappe 0:1-Niederlage bei Royal Antwerpen nicht abwenden. Das Rückspiel gibt es am kommenden Mittwoch live bei blue Sport.

🇭🇷 SuperSport HNL

Dinamo Teileinsatz Josip Drmic

Dinamo Zagreb gewinnt am Sonntag mit 2:1 gegen Rijeka. Drmic startet das Spiel auf der Bank und wird eingewechselt. Einen Torerfolg kann sich der Schweizer nicht gutschreiben lassen.

NK Osijek Teileinsatz Petar Pusic

Osijek spielt gegen NK Lokomotiva 2:2. Pusic beobachtet die Partie bis in die 74. Minute von der Bank aus. Nach seiner Einwechslung sieht er die Gelbe Karte.

🇦🇪 UAE Pro League

Al-Wasl Tor-Premiere Haris Seferovic

Seferovic gelingt gegen Al Sharjah sein erstes Tor für Al Wasl. Beim 3:1-Sieg trifft er nach sieben Minuten zur Führung. Genauere Informationen sind aus der UAE Pro League noch nicht eingetroffen.