Auch der Austragungsort des dritten und letzten Heimspiels der Schweiz in der Gruppenphase der Nations League ist bekannt.

Das Team von Trainer Murat Yakin tritt am Freitag, 15. November, gegen Serbien im Zürcher Letzigrund an.

Die erste Partie der neuen Kampagne auf heimischem Boden, jene gegen Spanien, steht für die Schweiz am 8. September in Genf im Programm. Am 15. Oktober treffen die Schweizer in St. Gallen auf Dänemark.

