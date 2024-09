Servette steht dank einem 2:0-Sieg in der nächsten Runde der Qualifikation zur Champions League Keystone

Schweizer Meister Servette Chênois erreicht die zweite Qualifikationsrunde für die Champions League der Frauen.

SDA

Nach dem 1:0-Sieg am Mittwoch gegen das polnische Team Pogon Stettin siegten die Genferinnen gegen PAOK Thessaloniki 2:0.

Die Litauerin Rimante Jonusaite, die einzige Torschützin drei Tage zuvor, erzielte in Stettin in der 67. Minute per Penalty das 1:0 für die Mannschaft von Trainer José Barcala. Die Französin Manon Revelli erhöhte in der 91. Minute auf 2:0.

Wer der nächste Gegner von Servette Chênois ist, wird am Montag ausgelost. Setzen sich die Genferinnen nach Hin- und Rückspiel erneut durch, stehen sie in der Gruppenphase der Königsklasse.

sda