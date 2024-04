Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Chicago Fire Chicago Fire Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri lässt beim 2:1-Sieg von Chicago Fire über Houston Dynamo seine Klasse aufblitzen und avanciert zum Matchwinner. Per Elfmeter trifft er zum 1:0, das 2:1 bereitet er mit einem Pass in die Tiefe vor. Damit lässt der Nati-Crack seine Kritiker zumindest vorübergehend verstummen.

Bologna Dan Ndoye

Bologna spielt auswärts gegen das abstiegsgefährdete Frosinone 0:0. Der in der 76. Minute eingewechselte Dan Ndoye hat Sekunden vor dem Abpfiff den Matchball auf dem Fuss. Aus kurzer Distanz scheitert er gleich doppelt. Michel Aebischer spielt bei Bologna bis zur 69. Minute, Remo Freuler spielt durch. Noch immer ist das Team der drei Schweizer auf Champions-League-Kurs.

Bologna-Joker Ndoye vergibt den Last-Minute-Matchball 08.04.2024

Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Granit Xhaka rauscht mit Bayer Leverkusen dem Titel entgegen. Beim 1:0-Sieg gegen Union Berlin zieht der Nati-Captain im zentralen Mittelfeld die Fäden.

Dortmund Dortmund Gregor Kobel

In diesem Kalenderjahr verpasste Kobel schon sieben Pflichtspiele, zuletzt fehlte er erst wegen einer Blessur, dann spielte der Magen verrückt. Am Wochenende steht der Schweizer im Topspiel gegen Stuttgart nun wieder zwischen den Pfosten, kann aber die 0:1-Niederlage nicht verhindern. Beim Gegentreffer ist der zuvor arbeitslose Kobel machtlos, kurz darauf hält er den BVB mit einer starken Parade im Spiel.

Gregor Kobel kann dem BVB bei seinem Comeback nicht wirklich weiterhelfen. Bild: Imago

Stuttgart Leonidas Stergiou

Der 22-Jährige wird im Topspiel gegen Dortmund in der Pause eingewechselt und zeigt in der Innenverteidigung eine grundsolide Vorstellung. Nur einmal hat er in dieser Saison beim Überraschungsteam der Saison mehr Einsatzminuten bekommen.

Mainz 05 Silvan Widmer

Bo Henriksen führt Mainz im Kellerduell gegen Darmstadt 98 zu einem 4:0-Sieg. Widmer bereitet in der 80. Minute, nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung, mit einer perfekten Hereingabe vom rechten Flügel das 3:0 vor. Nati-Kollege Edimilson Fernandes darf ab der 54. Minute mitwirken.

ManCity Manchester City Manuel Akanji

Akanji wird gegen Crystal Palace zur Pause beim Stand von 1:1 eingewechselt. Am Ende gewinnen Akanji und Co. 4:2 und bleiben Arsenal und Liverpool dicht auf den Fersen. Am Dienstag steht in der Champions League bereits das Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid auf dem Programm. Die Beine von Akanji dürften frisch sein.

Newcastle Newcastle Fabian Schär

Schär trifft gegen Fulham in der 75. Minute zum vermeintlichen 1:0, doch der Treffer (Video) zählt wegen eines Fouls eines Teamkollegen nicht. Gut fünf Minuten später darf Newcastle trotzdem jubeln, Guimarães erzielt den einzigen Treffer der Partie.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria steht beim 1:0-Sieg gegen Rennes nach seiner Sperre wieder in der Startelf. Im defensiven Mittelfeld hat er ordentlich zu tun, in der Offensive taucht er nur selten in Erscheinung.

Teamkollege Breel Embolo sitzt nach seinem Kreuzbandriss zum zweiten Mal auf der Bank, auf sein Comeback muss er aber weiter warten. Philipp Köhn ist ebenfalls nur Ersatz, der 26-jährige Torhüter hat seinen Stammplatz verloren. Mit Fabian Rieder sitzt auf der Gegenseite ein weiterer Schweizer auf der Ersatzbank.

Monaco – Rennes 1:0 Ligue 1, 28. Spieltag, Saison 23/24 07.04.2024

Inter Mailand Inter Mailand Yann Sommer

Am Montagabend hat Spitzenreiter Inter Mailand die Möglichkeit, den Vorsprung auf Verfolger Milan auf 14 Punkte auszubauen. Ob Yann Sommer zwischen den Pfosten steht, das wird sich zeigen.