Xherdan Shaqiri steckt mit Chicago Fire in der Krise. Der Schweizer Topverdiener gilt bei den Fans als einer der Hauptschuldigen und muss viel Kritik einstecken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Chicago Fire liegt in der Easter Conference der MLS auf dem zweitletzten Platz.

Superstar des Teams ist Xherdan Shaqiri. Dieser liefert aus Sicht der Fans trotz Monster-Gehalt aber zu wenig Leistung. Shaqiri hat in Chicago noch einen Vertrag bis Ende 2024.

St.Louis-Torhüter Roman Bürki sagte vor dem Spiel gegen Chicago im Interview mit blue Sport: «Shaqiri fehlt die Qualität der Mitspieler.» Mehr anzeigen

Für Xherdan Shaqiri gab es am Wochenende in der MLS im Schweizer Duell mit Roman Bürki nichts zu holen. Chicago Fire verlor das Duell bei Bürkis St. Louis City 1:3. Shaqiri blieb in seinem zweiten Spiel nach einer kurzen Verletzungspause ohne entscheidende Akzente und wurde nach einer Stunde verwarnt.

Damit bleibt der Schweizer Nati-Spieler nach zehn Liga-Spielen auf drei Skorerpunkten (zwei Tore, ein Assist) sitzen. Seit Anfang April ist der Offensiv-Spieler gänzlich ohne Torbeteiligung.

Weil es Chicago Fire generell schlecht läuft – in der Eastern Conference liegen sie auf dem zweitletzten Platz – lädt sich der Frust vor allem auch bei Shaqiri ab. Schliesslich ist er mit einem Jahresgehalt von 8 Millionen Dollar klar der Topverdiener des Teams.

In den sozialen Medien erntet Shaqiri deshalb viel Kritik, dabei wir ihm vor allem mangelnder Einsatz vorgeworfen. Der Schweizer sei das viele Geld, welches er verdiene, nicht wert, schreiben einige der Chicago-Anhänger. Shaqiri hat in Chicago noch einen Vertrag bis Ende 2024. Einige Fans fordern nun einen vorzeitigen Verkauf bereits im Sommer.

Bürki sieht es anders

Eine andere Meinung hat einer, der Shaqiri noch am Wochenende gegenüber stand. St.Louis-Torhüter Roman Bürki sagte vor dem Duell mit seinem Landsmann im Interview mit blue Sport: «Er ist der Main-Character bei Chicago, wir wissen um seine Qualitäten. Chicago ist eine Mannschaft, die versucht zu spielen, aber ab und zu fehlt ihm halt auch etwas die Qualität der Mitspieler.»

Es komme in der MLS darauf an, in was für einem Team man Spiele, was für Mitspieler man habe. Und bei Chicago sei schwierig zu erkennen, was ihre Identifikation beim Spielstil sei. Dass Shaqiri das Problem ist, glaubt Bürki definitiv nicht: «Das muss man ganz klar sagen. Er ist dort ganz klar der beste Spieler in der Mannschaft. Er ist einer, der das Spiel auch selbst entscheiden kann.»

Das Fazit des Keepers in der Chicago-Analyse war dann auch klar: «Wenn man bei Chicago ‹Shaq› aus dem Spiel nimmt, ist man gut unterwegs, sie zu schlagen.» Bürki behielt Recht. Shaqiri blieb blass und Chicago bei der 1:3-Niederlage chancenlos.