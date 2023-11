Top und Flop des FC Bayern Bayern-Debakel im Pokal: Kimmich nach der Niederlage gegen Saarbrücken. Bild: KEYSTONE Bayern-Triumph: Harry Kane nach seinem dritten Treffer gegen Dortmund Bild: KEYSTONE Top und Flop des FC Bayern Bayern-Debakel im Pokal: Kimmich nach der Niederlage gegen Saarbrücken. Bild: KEYSTONE Bayern-Triumph: Harry Kane nach seinem dritten Treffer gegen Dortmund Bild: KEYSTONE

Tim (12) besucht am Zukunftstag den blue Newsroom. Der Bayern-Fan fragt sich, wie sein Verein es schafft, gegen Dortmund zu gewinnen und gegen Saarbrücken zu verlieren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tim ist Bayern-Fan und verbringt den Zukunftstag bei blue News und blue Sport.

Warum verliert der FC Bayern gegen den Drittligisten FC Saarbrücken und gewinnt überlegen gegen Borussia Dortmund? Auf diese Frage sucht Tim nach Antworten.

Er findet sie in der blue Sportredaktion, aber auch in seinen eigenen Erfahrungen als Fussballspieler.

Warum spielen die Bayern gegen starke Gegner weltklasse und gegen einen Drittligisten unterirdisch? Ich spiele selber Fussball bei den C-Junioren des FC Rapperswil-Jona und hatte auch schon schlechte Spiele. Trotzdem verstehe ich die Schwankungen des FC Bayern nicht.

Das beste Beispiel ist das Pokalspiel gegen den FC Saarbrücken. Das Match konnte ich nicht schauen, weil ich selber Training hatte. Als ich gehört hatte, dass sie gegen einen Drittligisten aus dem deutschen Pokal ausgeschieden sind, war es mir fast peinlich.

In meiner Klasse ist ein Dortmund-Fan. Der hatte mich nach dem Pokal-Aus der Bayern getriezt und aufgezogen. Nachdem Bayern 4:0 gegen Dortmund gewonnen hatte, war er dann ganz still. Aber ich nicht. Da habe ich es ihm zurückgegeben.

Stark gegen starke Mannschaften, schwach gegen schwache

Was mir auffällt: Gegen bessere Mannschaften spielen die Bayern besser als gegen schlechtere. Ich verstehe nicht, wie das sein kann. Wieso passen die Bayern ihr Niveau dem Niveau des Gegners an?

Sandro Zappella, Leiter Sport von blue News, hat diese Beobachtung auch gemacht. Er erklärt es so: «Gegen auf dem Papier schlechtere Mannschaften ist die Einstellung besonders wichtig. Man denkt, die schlagen wir locker, aber dann ist vielleicht der Platz schlecht, der Gegner hartnäckig, selber geht man nicht so hart in die Zweikämpfe. Und plötzlich gehen sie in Führung. Dann hat man Druck.»

Ich habe das mit meiner Mannschaft auch schon erlebt, gegen eine schwächere Mannschaft. Wir hatten die falsche Perspektive, schauten schon auf das nächste Spiel, wollten uns nicht verletzen. Dann gingen die in Führung und auf einmal waren wir unter Druck. Die einfachen Dinge wurden schwierig. Wir wollten mal schnell ein Tor schiessen, aber das ging nicht mehr.

Was die Bayern ablegen müssen

Gegen Saarbrücken haben sich die Bayern auch geschont und sind dann unter Druck geraten. Sandro Zappella sagt dazu: «Im Pokal ist der Druck umso grössser, weil man eine Niederlage nicht korrigieren kann wie in der Meisterschaft. Wenn man ein Pokalspiel verliert, ist man raus.»

Mein Fazit: Bayern unterschätzt schwache Gegner, sind in Gedanken schon beim nächsten Spiel und wollen sich auf keinen Fall verletzen, legen den Schwerpunkt auf die starken Gegner und gehen deshalb mit der falschen Einstellung in Spiele gegen schwächere Mannschaften. Wenn sie das ablegen, sind sie immer Weltklasse.