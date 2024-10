Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Der Nati-Captain musste mit Leverkusen einen Dämpfer hinnehmen. Leverkusen verspielte beim 2:2 zuhause gegen Kiel eine 2:0-Führung. Xhaka gelang es nicht, seine Teamkollegen nach dem Ausgleich des Aufsteigers wachzurütteln. In der 25. Minute spielte Xhaka den Pass auf Victor Boniface zum vermeintlichen 3:0. Der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt.

Granit Xhaka kommt mit Leverkusen gegen Aufsteiger Kiel nicht über ein 2:2 hinaus. IMAGO/Chai v.d. Laage

Dortmund Gregor Kobel

Bei der 1:2-Niederlage gegen Union Berlin hielt Gregor Kobel, was es zu halten gab. Beim 0:1 ahnte der Nati-Keeper beim Elfmeter zwar die Ecke, der Abschluss von Unions Vogt aber zu präzise und wichtig. Beim 0:2 kurz vor der Pause versperrten seine Teamkollegen die Sicht, der stramme Abschluss von Vertessen an der Strafraumgrenze ist zu stark.

Gladbach Jonas Omlin

Der Luzerner fehlte Borussia Mönchengladbach bei der 1:2-Niederlage gegen Augsburg verletzt.

Gladbach Nico Elvedi

Der Nati-Verteidiger stand bei der Auswärtspleite in der Startformation, musste zur Halbzeit beim Stand von 0:1 aber bereits runter. Elvedi spielte solide. Nicht mehr, nicht weniger.

Augsburg Ruben Vargas

Ruben Vargas fehlte wegen einer Bänderverletzung am Sprunggelenk beim 2:1-Sieg seiner Augsburger gegen Gladbach.

Mainz 05 Silvan Widmer

2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen: So die Bundesliga-Bilanz von Widmers Mainz nach dem 3:0-Sieg gegen St. Pauli. In den Plänen von Bo Henriksen spielte Widmer am vergangenen Samstag keine Rolle. Er sass über die volle Spielzeit auf der Bank.

Stuttgart Fabian Rieder

Kam in der 73. Minute für Enzo Millot und machte umgehend Werbung in eigener Sache. Rieder spielte hinter den Spitzen und sorgte für Schwung. Zählbares kam beim 1:1 gegen Hoffenheim aber nicht heraus.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Fehlte dem VfB weiterhin verletzt.

Wolfsburg Cédric Zesiger

Zum ersten Mal in der laufenden Saison musste Zesiger auf der Ersatzbank Platz nehmen. Er blieb beim 3:1-Sieg gegen Bochum auch dort.

Frankfurt Aurèle Amenda

Der Innenverteidiger schaute beim 3:3 gegen Bayern München von der Bank aus zu.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Stand beim 1:0-Sieg gegen Werder Bremen nicht im Kader.

Freiburg Johan Manzambi

Wie Teamkollege Ogbus war auch Manzambi kein Teil des Teams beim Auswärtssieg in Bremen.

VfL Bochum Noah Loosli

Bei der 1:3-Niederlage gegen Wolfsburg fehlte Loosli im Kader von Peter Zeidler. Bochum wartet nach wie vor auf den ersten Sieg. Nach sechs Spielen steht der VfL mit einem Punkt am Tabellenende.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

Beim 3:2-Sieg der Citizens über Fulham musste Akanji nach 62. Minuten vom Platz. Beim 0:1 entwischte Torschütze Pereira dem Nati-Verteidiger hinter dem Rücken. Ansonsten eine solide Leistung.

Newcastle Fabian Schär

Spielte bei der Nullnummer gegen Everton durch. Schär liess seine Klasse in der Vorwärtsbewegung immer wieder aufblitzen. Hatte Gegenspieler Dominic Calvert-Lewin im Griff. Sah kurz vor Schluss wegen eines Foulspiels die Gelbe Karte.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Musste gegen Torino zweimal hinter sich greifen. Beim ersten Gegentreffer chancenlos, war Sommer beim Torino-Penalty nahe dran und ärgerte sich dementsprechend. Zeigte in der Starviertelstunde eine starke Parade nach einem Gewaltsschuss von Samuele Ricci aus der Distanz. Hattrick-Schütze Marcus Thuram sicherte Inter den 3:2-Sieg.

AC Milan Noah Okafor

Kam in der 73. Minute von der Bank und blieb bei der 1:2-Niederlage gegen Fiorentina ohne Akzente. Derweil waren die Torhüter die Helden der Partie. Drei Elfmeter wurden gepfiffen, alle wurden gehalten. Fiorentina-Keeper De Gea hielt deren zwei, Milan-Goalie Maignan einen.

Bologna Michel Aebischer

Zur Halbzeit ausgewechselt. Unauffällige Partie des Mittelfeldspielers beim 0:0 gegen Parma.

Bologna Dan Ndoye

Für mehr Aufsehen sorgte Flügelflitzer Ndoye. In der 36. Minute tankte er sich auf der linken Seite mit viel Speed und Technik durch, sein Abschluss zwang den gegnerischen Keeper zur notwendigen Parade. Der satte Schuss ins linke, untere Eck hätte wohl gepasst. Nach dem Seitenwechsel wird er übel von den Beinen geholt. Woyo Coulibaly traf den Nati-Spieler mit gestrecktem Bein am Knöchel und wurde dafür mit Rot bestraft. Für Ndoye ging es trotzdem weiter, ehe er in der Schlussviertelstunde ausgewechselt wurde.

Bologna Remo Freuler

Eine starke Partie des Mittelfeldmotors. Er fütterte die Offensive immer wieder mit Bällen, trotz Überzahl kam Bologna aber nicht über ein Untentschieden hinaus. Zuckerflanke in der 80. Minute auf Teamkollege Castro. Der anschliessende Kopfball aber leichte Beute für den Parma-Keeper.

Empoli Nicolas Haas

Bei der 1:2-Niederlage gegen Lazio Rom auf der Bank.

Parma Simon Sohm

Spielt beim 0:0 gegen Bologna durch. Ab der 52. Minute in Unterzahl gefordert, ohne nennenswerte Aktionen.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

In der 4. Minute Ursprung einer strittigen Situation. Der Ball sprang ihm im Strafraum an den Ball. Der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus, dafür gab es ordentlich Proteste von den Rängen. In der 86. Minute ausgewechselt. Von den spanischen Medien erntet Rodriguez Kritik. Er sei bei der 0:1-Niederlage gegen Sevilla der schlechteste Abwehrspieler des Teams gewesen und noch ausser Form.

Sevilla Djibril Sow

Fehlte beim Derby gegen Betis wegen einer Muskelverletzung.

Real Valladolid Eray Cömert

Spielte beim 1:2 gegen Rayo Vallecano von Beginn weg. Zur Halbzeit ausgewechselt. Einzig nennenswerte Aktion ist seine Gelbe Karte in der 20. Minute.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Beim einzigen Gegentreffer chancenlos. Rennens-Spieler Blas zimmerte den Ball aus etwa 30 Metern traumhaft in die weite Ecke. Kurz vor dem Pausenpfiff gefordert. Er lenkte einen Weitschuss noch entscheidend über die Latte. In der 49. Minute im Pfosten-Glück. Wurde wegen Zeitspiels mit Gelb verwarnt. Die Monegassen blieben dank des 2:1-Siegs an der Tabellenspitze.

AS Monaco Denis Zakaria

Zakaria führte die Mannschaft einmal mehr als Captain auf das Feld. Spielte durch, blieb dabei aber unauffällig. Sah vor dem Pausenpfiff wegen eines Foulspiels die Gelbe Karte.

AS Monaco Breel Embolo

Sass über die volle Spielzeit auf der Bank.

Marseille Ulisses Garcia

In der 23. Minute beim 1:1 gegen Schlusslicht Angers übel von den Beinen geholt. Sein Gegenspieler traf ihn mit gestrecktem Bein am linken Knie – Platzverweis. Zeigte auf der linken Abwehrseite eine starke Partie. Mit dem Assist zum vermeintlichen 2:1, das wegen Handspiels aberkannt wurde. In der 82. Minute ausgewechselt.

Toulouse Vincent Sierro

Spielte bei der 2:1-Niederlage gegen Lille durch. Tolles Zuspiel in der 62. Minute auf Teamkollege King, der beim Stand von 1:1 alleine vor dem gegnerischen Kasten am Keeper scheitert.

Montpellier Becir Omeragic

Der Innenverteidiger fehlte bei der 4:2-Niederlage gegen Stade Reims im Aufgebot. Auch für die Nati muss er passen.

Montpellier Gabriel Barès

In der 68. Minute eingewechselt. Ohne nennenswerte Aktion.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Beim 2:0-Sieg gegen Le Havre nicht im Kader.

Le Havre Ruben Londja

Auf der Gegenseite fehlt auch Londja im Aufgebot. Der 18-jährige Schweizer wartet nach wie vor auf seinen ersten Einsatz bei den Profis.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Das Spiel gegen Nacional wurde auf ein unbestimmtes Datum verschoben.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Spielte beim 2:1-Sieg gegen Twente durch.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Im Mittelfeld gesetzt. Nach zuletzt fünf sieglosen Partien setzte Fortuna Sittard gegen Alkmaar einen 1:0-Sieg ab. Fosso spielte durch.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Beim 1:0-Sieg gegen Lokomotive Plovdiv in der 71. Minute ausgewechselt. Duah liegt mit Ludogorets nach wie vor an der Tabellenspitze.

Brügge Ardon Jashari

Spielte beim 1:1 gegen USG durch. Bediente in der 82. Minute Teamkollege Brandon Mechele, der Brügge den Punkt sicherte.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Bei der 0:3-Klatsche gegen Anderlecht in der 84. Minute ausgewechselt.

KAA Gent Franck Surdez

Beim 1:1 gegen St. Truidense in der 69. Minute ausgewechselt.

Midtjylland Kevin Mbabu

Mbabu und Co müssen im 11. Ligaspiel die erste Saisonniederlage verkraften. Der Aussenverteidiger stand beim 0:2 gegen Brondby in der Startaufstellung, musste nach 21 Minuten aber verletzt ausgewechselt werden.

AEK Athen Steven Zuber

Sah von der Bank aus zu, wie AEK gegen Panetolikos mit 0:1 verliert. Bereits zum vierten Mal in sieben Ligaspielen kam Zuber nicht zum Einsatz.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Wüthrich fällt längere Zeit verletzt aus. Sturm Graz fegt Salzburg mit 5:0 vom Platz.

RB Salzburg Bryan Okoh

Bei der 0:5-Klatsche gegen Sturm Graz steht der 21-Jährige nicht im Aufgebot.

BW Linz Silvan Wallner

Spielte beim 1:1 gegen Tirol in der Dreierabwehr durch. Sieht in der 74. Minute die Gelbe Karte.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Absteiger Lorient feierte gegen Caen den zweiten Sieg in Folge. Mvogo stand beim 2:1 zwischen den Pfosten.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Der HSV bodigte Leader Fortuna Düsseldorf mit 3:0. Muheim spielte durch und stösst mit seinem Klub auf Rang fünf vor.

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Stand beim 3:0 gegen Düsseldorf nicht im Aufgebot.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Spielte beim 0:1 gegen Elvennsberg durch.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Beim Stand von 3:3 gegen Absteiger Darmstadt eingewechselt. 13 Minuten Spielzeit zu wenig für die FCB-Leihgabe, am Resultat noch was zu ändern.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Noah Rupp

Der 21-jährige Ex-Luzerner (11 Spiele in der 1. Mannschaft) stand nicht im Kader.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Schalke spielte gegen die Hertha 2:2. Gantenbein fehlt den Königsblauen verletzt.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Drückt beim 0:2 gegen Köln die Bank.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

In der Startaufstellung. Konnte gegen Derby County während 90 Minuten aber nichts ausrichten. Die Queens Park Rangers befinden sich nach der 0:2-Niederlage auf den Abstiegsrängen.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Kam zu einem Mini-Einsatz beim 2:2 gegen Sunderland. Wurde kurz vor dem Schlusspfiff noch eingewechselt.

Norwich City (Championship) Christian Fassnacht

Fassnacht fehlte seinem Team nach wie vor verletzt.

Hull City (Championship) Anthony Racioppi

Bei der 4:0-Klatsche gegen Norwich City nicht im Aufgebot.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Laut dem Fussball-Portal «transfermarkt» befindet er sich nach wie vor im «Sonderurlaub». Was genau dahintersteckt, war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen.

Chicago Fire Allan Arigoni

Beim 3:4 gegen Charlotte auf der Bank.

St. Louis CITY Roman Bürki

Hielt den Kasten gegen Houston sauber. 3:0-Sieg für Bürki und Co.

Seattle Stefan Frei

Beim 1:0-Sieg gegen Colorado hielt Frei alles, was es zu halten gab.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Kam beim 1:1 gegen Radnicki Nis zu einem Teileinsatz.

Al-Wasl Haris Seferovic

Bei der 3:4-Niederlage gegen Khor Fakkan auf der Bank.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Verlor mit seinem Verein mit 1:2. In der 62. Minute ausgewechselt.

Boca Juniors Lucas Blondel

Nach drei Niederlagen in Folge kehrten die Boca Juniors auf die Siegesstrasse zurück. Der argentinische Spitzenklub tut sich in der laufenden Saison schwer, arbeitet sich ohne den verletzen Blondel dank eines 3:0-Siegs gegen die Argentinos Juniors auf Rang zehn vor.