Der Sportplatz an der Burgerstrasse soll saniert und ins Eigentum der Stadt Thun übergehen.

Die Stadt Thun will die Sportanlage an der Burgerstrasse übernehmen und sanieren. Das Rasenfeld entspricht nicht mehr heutigen Vorgaben und wird vom Fussballverband nicht mehr für Spiele zugelassen.

Der Sportplatz ist die Heimbasis des FC Rot-Schwarz Thun. Das Frauenteam Berner Oberland spielt auf höchstem Schweizer Niveau, die Männer in der 4. Liga.

Bis heute gehört der Sportplatz einer Genossenschaft. Die Anlage verfügt über ein Rasenspielfeld von 100 mal 60 Metern und einen Sandplatz. Die Infrastruktur der Anlage ist veraltet, und auch die Platzverhältnisse entsprechen nicht mehr heutigen Bedürfnissen.

Für den Bau eines neuen Normfeldes soll die Sportanlage für rund 315'000 Franken in das Eigentum der Stadt Thun wechseln, wie diese am Dienstag mitteilte. Das Stadtparlament befindet am 19. September über einen entsprechenden Kredit.

Im Rahmen einer Gesamtsanierung soll ein Kunstrasenfeld entstehen. Dieses soll ganzjährig bespielbar sein. Die Kosten für die Sanierung betragen rund 2,5 Millionen Franken.

Neben dem FC Rot-Schwarz sollen auch andere lokale Vereine sowie externe die Anlage nutzen können. Die Stadt Thun übernimmt die Belegung und Vermietung.

Der FC Thun Berner Oberland, dessen erste Männermannschaft derzeit in der zweithöchsten Liga, der Challenge League, spielt, trägt seine Heimspiele in der Stockhorn Arena, ein paar hundert Meter vom Sportplatz des FC Rot-Schwarz entfernt, aus.

