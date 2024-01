#Vorschau

Der FC Bayern reist für sein einziges Testspiel in der Wintervorbereitung in die Schweiz. Die Partie ist seit Wochen ausverkauft, 36'000 Fans dürften für eine angemessene Kulisse sorgen.

Die Bayern dürften zudem nahezu in Bestbesetzung antreten, stehen die ersten Pflichtspiele des Jahres doch unmittelbar vor der Tür. Für Tuchel, Kane und Co. geht es nämlich Schlag auf Schlag. Bereits am 12. Januar geht es gegen Hoffenheim in der Bundesliga weiter, anschliessend warten ab dem 21. Januar innert sechs Tagen drei Ligaspiele.

Ursprünglich wollte der deutsche Rekordmeister gar für mehrere Tage ins Trainingslager nach Bad Ragaz. Die Pläne haben sich aber mittlerweile geändert. Zwar bleibt die Partie in Basel im Vorbereitungsprogramm, danach reist der grosse FCB aber nach Portugal, um sich dort den letzten Schliff zu holen.

Aus diesem Grund reist der Bundesligist erst am Spieltag nach Basel und anschliessend direkt wieder nach Deutschland. Die 400 Kilometer legen die Bayern mit zwei Privat-Fliegern zurück.