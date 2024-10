Urs Meier über «Tor-Klau»: «Für solch fatale Fehler habe ich kein Verständnis» blue Sport Schiedsrichter-Experte Urs Meier findet klare Worte für die Leistungen der Schiedsrichter in den Schweizer Partien der Nations League. 17.10.2024

Roman Müller (Video), Syl Battistuzzi (Text) Syl Battistuzzi

Wurde die Schweiz in den Nations-League-Spielen benachteiligt?

«Es gab das ein oder andere Spiel, in dem die Schweiz tatsächlich benachteiligt wurde. Vor allem die rote Karte im Dänemark-Spiel gegen Elvedi war natürlich ein Fehlentscheid. Dann auch mit den Bällen, die draussen gewesen seien, die man aber nicht richtig gesehen hat oder die man vielleicht anders wahrgenommen hat, die auch nicht gut verkauft wurden vonseiten der Schiedsrichter. Es waren einige Entscheidungen in den Spielen, die wirklich gegen die Schweiz gefallen sind.»

«Wenn man hinten ist in der Tabelle, dann ist es natürlich doppelt bitter. Wenn man ein Spiel gewinnt und dabei ein Fehlentscheid gegen dich getroffen wurde, dann kann man das verkraften. Aber wenn man das Spiel verliert, kommt man wieder mehr unter Druck, muss beim nächsten Spiel vielleicht anders agieren, auch das Selbstvertrauen geht ein bisschen weg. Es ist ein Teufelskreis, in dem man drin ist. Das hat mit den Entscheidungen zu tun.»

Weshalb gibt es bei so wichtigen Spielen keine Torlinien-Technik?

«Es geht um viel Geld, man will ein Premium-Produkt haben und hat das nicht, obwohl es vielleicht im Stadion vorhanden ist – das verstehe ich nicht. Das sind genau die schwarzen Punkte, die der Schiedsrichter früher schon hatte. Ich habe immer gesagt, einen Punkt können wir nicht überwachen. Das ist oft bei Situationen, in denen der Ball in der Luft irgendwo hinter der Linie ist. Der Assistent ist oft nicht auf der Grundlinie, also auf der Torlinie unten. Wir als Schiedsrichter sind auch weit weg, wir können das auch nicht tun. Deshalb haben wir ja die seit 2014 an der Weltmeisterschaft eingeführte Torlinientechnologie.»

«Dass man die nicht auf diesem Niveau hat, ist für mich unverständlich. Gerade im letzten Spiel gegen Dänemark, wo dieser Ball als draussen gegeben wurde, war das ein fataler Fehler des Assistenten. Auf diesem Niveau habe ich kein grosses Verständnis dafür. Aber es hat alles mit dem VAR zu tun. Wir verlassen uns viel zu stark auf die Technik. Der Pilot muss auch dann fliegen können, wenn die Technik ausfällt. Wir müssen auch dann Auto fahren können, wenn die Technik ausfällt. Dann werden wir gefordert. Und genau in diesen Situationen muss das wieder mehr geschult werden bei den Schiedsrichtern und den Assistenten.»