Doping gibt es nicht nur im Radsport und in der Leichtathletik. Auch der Fussball ist immer wieder betroffen, wie der Fall Paul Pogba zeigt. Wir blicken auf die grössten Doping-Fälle der Fussball-Geschichte.

Die Karriere des französischen Ex-Weltmeisters Paul Pogba ist nach einem positiven Doping-Test so gut wie beendet. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler von Juventus Turin wurde am Donnerstag vom zuständigen italienischen Sportgericht für vier Jahre gesperrt.

Der französische Weltmeister von 2018 sagt, er habe «nie wissentlich oder absichtlich Nahrungsergänzungsmittel eingenommen, die gegen Anti-Doping-Bestimmungen verstossen». Seine letzte Hoffnung ruht nun auf dem Internationalen Sportgerichtshof CAS. Pogba wird vor dem Gericht in Lausanne in Berufung gehen.

Pogba ist längst nicht der erste grosse Name im Weltfussball, dessen Karriere durch einen Doping-Skandal erschüttert wird, wie folgende Beispiele zeigen.

1 Maradonas Doping-Cocktail

Doping im Fussball? Da kommt den meisten wohl direkt ein Name in den Sinn: Diego Maradona. Die argentinische Fussball-Ikone sorgte an der WM 1994 für einen der grössten Skandale überhaupt im Fussball, als er nach einem Gruppenspiel bei der Dopingkontrolle positiv auf gleich fünf verschiedene Formen der leistungssteigernden Substanz Ephedrin getestet wurde. Dieser «Doping-Cocktail» bedeutete das Ende seiner Karriere in der Nationalmannschaft.

Ein Bild für die Ewigkeit: Diego Maradona folgt einer Krankenschwester zur Dopingkontrolle. Es ist sein letzter Auftritt im Argentinien-Trikot. Keystone

Schon drei Jahre zuvor wurde Maradona nach einer positiven Dopingprobe für 15 Monate gesperrt. Das lag hauptsächlich an seiner Kokain-Sucht, denn auch die Droge steht auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA). Maradonas Sucht war zu diesem Zeitpunkt längst ein offenes Geheimnis. Es heisst, Napoli habe mittels falscher Urinproben geholfen, eine positive Dopingprobe zu vermeiden. Als er 1991 doch noch erwischt wurde, fand seine glorreiche Zeit bei Napoli mit der Sperre ein jähes Ende.