Fabian Rieder an der Pressekonferenz der Schweizer Nati. Keystone

Im Vorfeld auf die Nations-League-Partien in Serbien und zuhause gegen Dänemark stellt sich Fabian Rieder den Medien. Der Stuttgart-Profi spricht dabei auch über seinen Ex-Klub YB.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Fabian Rieder über ...

... die bisherigen Nations-League-Spiele: «Es waren zwei schwierige Spiele gegen die Dänen und Spanien, vor allem auch mit der Roten Karte gegen Dänemark. Gegen Spanien konnten wir in Überzahl zu wenig Chancen kreieren. Aber wir haben gute Ansätze gezeigt, konnten viel mitnehmen. Jetzt müssen wir das zeigen. Wir werden bereit sein gegen Serbien.»

... die Leistungen beim VfB Stuttgart: «Es ist schön, in der Champions zu spielen und alle drei Tage spielen zu können. Wir haben viel Qualität in der Mannschaft. Ich verstehe mich bestens mit meinen Teamkollegen, mit einigen spreche ich auch französisch. Mit Enzo Millot zum Beispiel.»

... sein Standing in der Nati: «Ich will nicht zu viel dazu sagen, ich bin immer noch einer der Jüngsten. Ich will einfach jede Sekunde hier geniessen und mein Bestes geben für die Nati.»

... die Krise seines Ex-Klubs YB: «YB ist mein Herzensverein, ich schaue wenn möglich jedes Spiel und habe auch noch einige gute Kollegen, die dort spielen. Die aktuelle Situation ist natürlich blöd für die Fans und die Spieler. Ich bin aber überzeugt, dass der Klub eine gute Führung hat und die diese schwierige Phase meistern wird.»