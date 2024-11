Auch wenn es YB-Trainer Joël Magnin nicht so sagen will: Gegen Schachtar Donezk müssen die Berner zum Siegen zurückkehren, um noch Chancen auf die K.o.-Runde zu haben Keystone

Die Young Boys stehen in der Champions League mit dem Rücken zur Wand. Alles andere als ein Sieg am Mittwoch in Gelsenkirchen gegen Schachtar Donezk bringt den Schweizer Meister nicht weiter.

Drei Spiele, null Tore, null Punkte. Die Young Boys verzeichneten einen veritablen Fehlstart in die Champions-League-Kampagne. In Anbetracht der bisherigen Gegner und der Verfassung der Berner ist dies jedoch keine Überraschung. Gegen Aston Villa (0:3) hielt der Schweizer Meister zumindest in der Anfangsphase gut mit, gegen den FC Barcelona (0:5) war er chancenlos, gegen Inter Mailand (0:1) unglücklich.

Schon nach der Auslosung war klar, dass dem 4. Spieltag und der Partie gegen Schachtar Donezk eine grosse Bedeutung zukommen wird. Auch wenn YB-Trainer Joël Magnin relativiert und nichts von zusätzlichem Druck hören will: «YB will jedes Spiel gewinnen, auch das gegen Schachtar.» Doch der Druck ist da. Sollte YB erneut als Verlierer vom Platz gehen, dürften die zur K.o.-Phase berechtigten ersten 24 Plätze bereits nach der Hälfte des Pensums ausser Reichweite sein. Selbst ein Punkt wäre wohl zu wenig.

Einer, der beim letzten Berner Sieg in der Champions League seine Füsse im Spiel hatte, ist Lewin Blum. Der 23-jährige Aussenverteidiger erzielte vor einem Jahr in der Gruppenphase das 2:0 gegen Roter Stern Belgrad, das gleichbedeutend mit dem europäischen Überwintern war. «Das war ein schöner Moment, ein spezieller Abend. Solche Nächte wünscht man sich immer», sagt Blum.

Am Mittwoch dürfte Blum gesetzt sein in der Viererkette. Schliesslich ist er einer der wenigen verbliebenen fitten Abwehrspieler. Acht Verteidiger stehen Joël Magnin nicht zur Verfügung. «Wir müssen die Situation akzeptieren und das Beste daraus machen», so der Trainer. Im Kader fungieren gegen Schachtar einige U21-Spieler. Diese kennt Magnin gut.

Wie schon in der Vorsaison übernahm der U21-Coach die Geschicke der ersten Mannschaft interimistisch nach der Entlassung des Cheftrainers. Unter seiner Regie resultierte im Heimspiel gegen Inter Mailand eine späte Niederlage. «Jeder Gegner ist stark in diesem Wettbewerb. Wir haben gegen Inter Mailand gezeigt, dass wir fähig sind, eine gute Leistung zu zeigen. Das müssen wir auch gegen Schachtar machen, um Punkte zu holen.»

Magnin spricht im Plural. Im Duell der beiden noch torlosen Teams zählt nur ein Sieg. Anpfiff auf Schalke ist um 18.45 Uhr.

