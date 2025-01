Saidy Janko wird noch länger nicht für YB spielen können Keystone

Saidy Janko fehlt YB noch länger. Der Verteidiger muss sich einer Operation am Rücken unterziehen.

Keystone-SDA, ssch, sda SDA

Die Young Boys müssen in dieser Saison ohne Saidy Janko auskommen. Wie der Berner Super-League-Klub am Freitag mitteilte, muss sich der 29-jährige Rechtsverteidiger, der in dieser Saison aufgrund verschiedener Verletzungen keine Partie bestritten hat, einer Rückenoperation unterziehen. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass der Zürcher, der für die Nationalmannschaft Gambias spielt, erst in der kommenden Spielzeit wieder einsatzfähig sein wird.