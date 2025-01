Social-Media-Wahnsinn YB und Basel überholt – Follower-Zahlen von Liechtensteiner Dorf-Verein explodieren über Nacht

Der 1932 gegründete FC Balzers freut sich über einen epochalen Follower-Zuwachs auf Instagram. Das Beste daran: Der Klub aus der 2. Liga interregional musste dafür rein gar nichts tun. Wie ist das möglich?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Balzers aus dem Fürstentum Liechtenstein spielt in der 2. Liga interregional und misst sich dort mit Schweizer Amateurvereinen.

Einem Influencer aus Argentinien hat es der Verein aus dem 4500-Seelen-Dorf zu verdanken, dass die Followerzahlen auf Instagram derzeit regelrecht explodieren.

YB und Basel hat der FC Balzers bereits überholt. Mehr anzeigen

Der FC Balzers aus dem Fürstentum Liechtenstein spielt in der 2. Liga interregional und misst sich dort mit Schweizer Vereinen. Nach den 15 Vorrunden-Spielen belegt der Verein aus dem beschaulichen 4500-Seelen-Dorf Platz 6.

Der Rückstand auf Tabellenführer FC Widnau beträgt 11 Punkte. Bester Torschütze ist Stürmer Dario Stöber, der fünfmal ins Schwarze traf, dahinter folgt Mittelfeldspieler Marino Cavegn mit vier Treffern. Sechs weitere Spieler haben mindestens einmal getroffen.

Ein Verein also, wie es ihn zu tausenden gibt auf diesem Planeten. Doch seit ein paar Tagen ist beim FC Balzers alles anders. Der Verein ist zur «Internet-Sensation» geworden, titelt das Blatt «Liechtensteiner Vaterland» am 31. Dezember. Und tatsächlich, eine Blitz-Recherche reicht, um dies zu belegen.

Am 24. Dezember postet der FC Balzers auf Instagram ein simples Bild und wünscht den Betrachtern frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Bis am 1. Januar wurde der Beitrag schon über 96'000 Mal geliked.

Der absolute Wahnsinn. Zum Vergleich: Tabellenführer FC Widnau hat am 23. Dezember einen vergleichbaren Post abgesetzt. Der wurde zum gleichen Zeitpunkt 67 Mal mit einem Herzchen versehen.

Ein Influencer aus Argentinien hat die Finger im Spiel

Wie ist das möglich? Ein argentinischer Influencer namens Valen Scarsini hat seine gewaltige TikTok- und Instagram-Gefolgschaft dazu aufgefordert, den «Fussballklub mit der kleinsten Fangemeinde» gross rauszubringen. Auf TikTok ging ein Video davon viral, rund 4 Millionen Mal wurde es innerhalb eines Tages aufgerufen.

Und auf Instagram findet sich inzwischen eine ganze Reihe von Videos, in denen Scarsini für den FC Balzers die Werbetrommel rührt. Und seine Aufrufe tragen Früchte: Die Follower-Zahl des FC Balzers wuchs quasi über Nacht von rund 1000 auf 275’000 (Stand, 1. Januar, 17.30 Uhr).

Und auch wenn die Kurve neuer Follower abflacht, noch immer werden es jede Stunde mehr. Unter dem Hashtag #Todossomosdelbalzers («Wir alle sind aus Balzers») verbreiten die neuen «Fans» zudem unzählige Beiträge.

Follower-Primus Basel abgehängt

Im Fall des FC Balzers wirkt das alles ziemlich lustig. Aber es zeigt auch, welche Macht ein einzelner Post in den sozialen Medien haben kann. Falsch angewendet, ist das dann alles andere als lustig, im schlimmsten Fall gar brandgefährlich.

Der FC Balzers scheint den unverhofften, neugewonnen Ruhm allerdings zu geniessen – und das ist natürlich auch absolut in Ordnung so. Immerhin haben sie bereits mehr Follower als der BSC YB (182'000), der aktuell in der Champions League spielt.

Auch am FC Basel (260'000 Follower) ist der FC Balzers bereits vorbeimarschiert. Jetzt müsste nur noch ein Scheich ein paar hundert Millionen freimachen, dann könnte der FC Balzers in ein paar Jahren auch sportlich zur Nummer 1 aufsteigen.

