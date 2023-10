Gleich zwei italienische Nati-Spieler werden am Donnerstag aus dem Trainingscamp wieder heim gschickt. Gegen Sandro Tonali und Nicolò Zaniolo wird wegen illegalen Wetten ermittelt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Staatsanwaltschaft Turin ermittelt gegen die italienischen Fussballer Sandro Tonali und Nicolò Zaniolo wegen möglicher Beteiligung an illegalen Wetten.

Nicolò Fagioli, gegen den ebenfalls ermittelt wird, informierte den italienischen Fussballverband selbst über die Vorwürfe und kooperiert vollständig mit den Behörden. Mehr anzeigen

Die Schatten der Ermittlungen im italienischen Fussball weiten sich aus: Nachdem bereits gegen Juventus-Spieler Nicolò Fagioli ermittelt wurde, rücken nun auch die Profis Sandro Tonali und Nicolò Zaniolo ins Visier der Staatsanwaltschaft Turin. Der italienische Fussballverband hat am Donnerstag die Untersuchungsunterlagen an die beiden Spieler von Newcastle United und Aston Villa übergeben.

Als Reaktion auf die laufenden Ermittlungen hat der Verband entschieden, Tonali und Zaniolo aus dem Kader der Squadra Azzurra zu entfernen. Sie wurden «zu ihrem eigenen Schutz» zu ihren Vereinen zurückgeschickt. Dieser Schritt erfolgte, während sich die Mannschaft auf die EM-Qualifikationsspiele gegen Malta und England vorbereitete.

Wie gross ist das Ausmass des möglichen Betrugs?

Laut übereinstimmenden Berichten wird den beiden Mittelfeldspielern eine mögliche Beteiligung an illegalen Wetten vorgeworfen. Beide wurden auf dem Trainingsgelände von der Polizei verhört. Bei Fagioli geht es um Vorwürfe des Online-Wettens auf nicht genehmigten Webseiten. Es wird angenommen, dass die Fälle miteinander in Verbindung stehen.

Interessanterweise war es Fagioli selbst, der den italienischen Fussballverband am 30. August über die Situation informierte, so Armando Simbari, Fagiolis Anwalt, gegenüber «LaPresse». Sollte der 22-jährige Mittelfeldspieler schuldig gesprochen werden, könnte ihm neben einer Geldstrafe auch eine mehrjährige Sperre drohen.

Simbari betonte jedoch, dass Fagioli «mit grösstmöglicher Transparenz» mit den Justiz- und Sportbehörden kooperiere und «eigentlich zu den Ermittlungen beitragen möchte». Laut der Nachrichtenagentur «AP» spiele Fagioli keine zentrale Rolle in den Ermittlungen.

Tonali wechselte im letzten Sommer für eine Rekordsumme von 64 Millionen Euro von der AC Mailand zu Newcastle und wurde damit zum teuersten Italiener in der Fussballgeschichte. Zaniolo verliess die AS Rom im Februar für 15 Millionen Euro in Richtung Galatasaray, bevor er im August auf Leihbasis zu Aston Villa wechselte.