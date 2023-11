Girona setzt sich wieder an die Tabellenspitze - Gallery Viktor Zygankow (Mitte) freut sich über seinen Treffer Bild: Keystone Er ist der Kopf hinter dem Erfolg: der 47-jährige Madrider Michel Bild: Keystone Girona setzt sich wieder an die Tabellenspitze - Gallery Viktor Zygankow (Mitte) freut sich über seinen Treffer Bild: Keystone Er ist der Kopf hinter dem Erfolg: der 47-jährige Madrider Michel Bild: Keystone

Girona setzt sich mindestens bis am Sonntagabend wieder an die Spitze der spanischen Meisterschaft.

Das Überraschungsteam aus dem Nordosten Kataloniens liegt nach dem 4:2 bei Osasuna vorerst drei Punkte vor Real Madrid.

Unter anderem dank Toren von Topskorer Artem Dowbyk und dessen ukrainischem Landsmann Viktor Zygankow veranstaltete Girona ein weiteres Schützenfest. Mit bisher 29 Toren hat der Klub, der erst seine vierte Saison in der höchsten Liga bestreitet und zur Football City Group rund um Manchester City gehört, öfter getroffen als jeder Konkurrent.

Als Architekt des Erfolges gilt Trainer Michel. Der 47-Jährige aus Madrid führte Girona in den letzten gut zwei Jahren zuerst in die höchste Liga und dann beinahe in den Europacup. In dieser Saison überzeugt das Team, das unter anderem auf die bewährten Innenverteidiger Daley Blind und Eric Garcia zählen kann, auch durch seine Konstanz: Neben zehn Siegen gab es nur ein Remis und eine Niederlage (gegen Real Madrid).

